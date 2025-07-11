السجن والغرامة لعربي شارك في سطو مسلح على شركة سياحية في نايف

حُكم على رجل يبلغ من العمر 48 عاماً، يُدعى" م. ع. ك"، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 247 ألف درهم لتورطه في عملية سطو مسلح وقعت مؤخرًا على مكتب شركة سياحية في نايف. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر سابقًا عن المحكمة الابتدائية، والذي قضى أيضًا بإبعاده بعد قضاء مدة السجن.

وبحسب سجلات القضية، فإن المتهم، وهو مواطن عربي، أدين بالتعاون مع خمسة آخرين - طلقاء حالياً - في اقتحام مكتب الشركة، واحتجاز اثنين من الموظفين، وسرقة أموال نقدية من خزنة الشركة.

وقعت الحادثة في مارس/آذار من هذا العام. وأفاد صاحب الشركة أن رجلاً طرق باب مكتبه، وبعد أن فتحه، اقتحم ستة أشخاص المكتب. هدده المتهم الرئيسي بسكين كبير وطلب منه فتح الخزنة، بينما اعتدى الآخرون عليه وعلى موظف آخر.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وتمكن أحد الجناة من سرقة مفتاح الخزنة من الضحية وفتحها، وسرق مبلغ 247 ألف درهم، قبل أن يلوذ بالفرار مع بقية أفراد المجموعة.

تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي وتعقبه، والذي أُلقي القبض عليه لاحقًا في إمارة أخرى. وخلال التحقيق معه، اعترف الرجل بدوره في السرقة، مدعيًا أن بقية المشتبه بهم، وهم من أصول أفريقية، أجبروه على المشاركة.

قال المتهم إن المجموعة سرقت هاتفه المحمول ووثائقه الشخصية سابقًا، ووافقت على إعادتها بشرط مساعدته في استرداد الأموال المستحقة عليه من الشركة مقابل شحنات كحول. وادعى أنه طُلب منه ارتداء الزي الإماراتي التقليدي لتجنب الشكوك، ورافق الآخرين إلى المكتب.

رفضت المحكمة ادعاءات المتهم، وأدانته بالسرقة والاحتجاز غير القانوني والتآمر الجنائي. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لاحقًا.