السجن والغرامة لآسيويين غسلا مليون درهم من "السلع المقلدة"

أدانت محكمة في الإمارات رجلين آسيويين بتهمة غسل الأموال بعد إدانتهما بمعالجة مليون درهم من بيع منتجات مقلدة تحمل علامات تجارية.
حكمت المحكمة الاتحادية الابتدائية عليهما بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها مليون درهم، في حكم يؤكد نهج الدولة’ المتسامح مطلقًا مع الجرائم المالية.
أفادت النيابة العامة للمحكمة أن الرجلين قاما بإيداع وسحب وتحويل مليون درهم عبر حسابات بنكية في محاولة متعمدة لإخفاء مصدر الأموال. وقالت السلطات إن الأموال تم جمعها من بيع سلع مقلدة تحمل علامات تجارية، وأن المتهمين كانا على علم تام بأن الأموال مصدرها نشاط إجرامي.
تم تنظيم المعاملات لإخفاء مصدر الأموال وطبيعتها، وهو فعل يقع تحت قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.
بعد مراجعة الأدلة، خلصت المحكمة إلى أن تهم غسل الأموال قد ثبتت بما لا يدع مجالاً للشك. وبالإضافة إلى أحكام السجن والغرامات، أمرت المحكمة بما يلي:
مصادرة مبلغ مليون درهم تم ضبطه من حساباتهم البنكية
ترحيل الرجلين بعد قضاء مدة عقوبتهما
دفع جميع رسوم المحكمة
أكد القاضي أن حتى المبالغ الصغيرة نسبيًا، عندما تكون مرتبطة بتجارة غير مشروعة مثل التزوير، يتم التعامل معها بجدية بموجب القانون الإماراتي، خاصة عندما تُستخدم المعاملات المالية لإخفاء العائدات.
بموجب القانون الإماراتي، يجب على النيابة العامة أن تثبت أن المتهم كان يعلم أن الأموال غير مشروعة وأنه تعمد الانخراط في معاملات لإخفائها. وتسلط القضية الضوء على التزام السلطات’ بمكافحة غسل الأموال وتجارة السلع المقلدة، مما يعزز اللوائح المالية والتجارية الصارمة في البلاد.
يُعد الحكم بمثابة تحذير للشركات والأفراد على حد سواء بأن محاولات “غسل” الأموال غير المشروعة، حتى من مبيعات المنتجات المقلدة صغيرة النطاق — يمكن أن تؤدي إلى السجن وغرامات باهظة والترحيل.