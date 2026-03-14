السجن والغرامة لآسيويين غسلا مليون درهم من "السلع المقلدة"

أدانت محكمة في الإمارات رجلين آسيويين بتهمة غسل الأموال بعد إدانتهما بمعالجة مليون درهم من بيع منتجات مقلدة تحمل علامات تجارية.

حكمت المحكمة الاتحادية الابتدائية عليهما بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها مليون درهم، في حكم يؤكد نهج الدولة’ المتسامح مطلقًا مع الجرائم المالية.

تفاصيل القضية

أفادت النيابة العامة للمحكمة أن الرجلين قاما بإيداع وسحب وتحويل مليون درهم عبر حسابات بنكية في محاولة متعمدة لإخفاء مصدر الأموال. وقالت السلطات إن الأموال تم جمعها من بيع سلع مقلدة تحمل علامات تجارية، وأن المتهمين كانا على علم تام بأن الأموال مصدرها نشاط إجرامي.

تم تنظيم المعاملات لإخفاء مصدر الأموال وطبيعتها، وهو فعل يقع تحت قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.

حكم المحكمة

بعد مراجعة الأدلة، خلصت المحكمة إلى أن تهم غسل الأموال قد ثبتت بما لا يدع مجالاً للشك. وبالإضافة إلى أحكام السجن والغرامات، أمرت المحكمة بما يلي: