السجن والترحيل لموظف اختلس 115 ألف درهم
اتُهم موظف سابق بشركة للتجارة العامة باختلاس مبلغ كبير من المال من الشركة على مدار أكثر من عامين.
وقد أُدين وحكم عليه بالسجن لمدة شهر يليه الترحيل. كما تم تغريمه بمبلغ يعادل ما اختلسه.
وفي وقت سابق، اتهمت النيابة العامة في دبي المواطن الهندي البالغ من العمر 34 عاماً بارتكاب الجريمة التي وقعت في الفترة من 2017 إلى ديسمبر 2019 ضمن اختصاص مركز شرطة المرقبات.
وكان المتهم المسؤول عن تسليم البضائع للعملاء وتحصيل المدفوعات، قد اختلس ما مجموعه 114،966 درهماً.
وأُوضح القضاة في محكمة الجنايات بدبي أنه أثناء قيام الرجل بواجباته كسائق، تلاعب بالسجلات المحاسبية.، وبدلاً من توريد المدفوعات المحصلة من العملاء إلى النظام المحاسبي للشركة، قام بوضع الأموال في جيبه.
وقد اقتنعت المحكمة بذنب الرجل بناء على الأدلة المقدمة، بما في ذلك تقرير محاسبي شامل وشهادات الشهود الرئيسيين.
وقال أحد زملائه العاملين في سجلات المحكمة: "كان [المدعى عليه] مسؤولاً عن تسليم منتجات مختلفة، مثل أدوات المطبخ البلاستيكية، للعملاء وتحصيل المدفوعات".
وأضاف الشاهد إن المدعى عليه احتفظ بسجلات في دفتر من ثلاث نسخ لكنه فشل في توثيق المعاملات بشكل صحيح في النظام المحاسبي للشركة.
وبحسب التحقيقات، لم يتم الكشف عن الحادث إلا بعد حصول المتهم على إجازة سنوية مطلع عام 2020، وتبين للسائق البديل أن المدفوعات من العملاء لا تتطابق مع سجلات الشركة.
وعند مواجهتهم، أكد العديد من العملاء أنهم دفعوا للرجل، وقدموا إيصالات كدليل.
وفي البداية، اعترف المدعى عليه باختلاس مبلغ 52.575 درهماً فقط، ووقع على اعتراف، ووعد بسداد المبلغ خلال 90 يوماً.
ومع ذلك، كشفت عمليات التدقيق الإضافية أن إجمالي المبلغ المختلس كان أعلى.