السجن والترحيل لموظف اختلس 115 ألف درهم

وأضاف الشاهد إن المدعى عليه احتفظ بسجلات في دفتر من ثلاث نسخ لكنه فشل في توثيق المعاملات بشكل صحيح في النظام المحاسبي للشركة.

وبحسب التحقيقات، لم يتم الكشف عن الحادث إلا بعد حصول المتهم على إجازة سنوية مطلع عام 2020، وتبين للسائق البديل أن المدفوعات من العملاء لا تتطابق مع سجلات الشركة.

وعند مواجهتهم، أكد العديد من العملاء أنهم دفعوا للرجل، وقدموا إيصالات كدليل.

وفي البداية، اعترف المدعى عليه باختلاس مبلغ 52.575 درهماً فقط، ووقع على اعتراف، ووعد بسداد المبلغ خلال 90 يوماً.

ومع ذلك، كشفت عمليات التدقيق الإضافية أن إجمالي المبلغ المختلس كان أعلى.