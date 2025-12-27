السجن والإبعاد لـ 6 مدانين في اعتداء عنيف برأس الخيمة

قضت محكمة الجنح الأولى في رأس الخيمة بالسجن لمدة ثلاثة أشهرعلى ستة آسيويين وأمرت بترحيلهم بعد إدانتهم باعتداء عنيف ترك الضحية بإصابات دائمة. كما صادرت المحكمة السكين المستخدم في الهجوم.

ظهرت القضية بعد أن اقتحم المتهم الأول منزل الضحية مسلحًا بسكين. وقال المدعون إنه ضرب الضحية ثلاث مرات، مما تسبب في إصابات تركت آثارًا دائمة. وبينما لاحظت المحكمة أن المتهم الرئيسي لم يكن ينوي إلحاق ضرر دائم، إلا أنها قضت بأن شدة الاعتداء تستوجب العقوبة.

تم اتهام المتهمين من الثاني إلى التاسع بمساعدة الهجوم. وذكرت التقارير أنهم رافقوا المتهم الأول إلى منزل الضحية وساعدوه في الدخول وقدموا الدعم أثناء الاعتداء. وخلصت المحكمة إلى أن مشاركتهم سهلت الهجوم وساهمت في إعاقة الضحية الدائمة.