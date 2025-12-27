السجن والإبعاد لـ 6 مدانين في اعتداء عنيف برأس الخيمة

قضت محكمة الجنح الأولى في رأس الخيمة بالسجن لمدة ثلاثة أشهرعلى ستة آسيويين وأمرت بترحيلهم بعد إدانتهم باعتداء عنيف ترك الضحية بإصابات دائمة. كما صادرت المحكمة السكين المستخدم في الهجوم.
ظهرت القضية بعد أن اقتحم المتهم الأول منزل الضحية مسلحًا بسكين. وقال المدعون إنه ضرب الضحية ثلاث مرات، مما تسبب في إصابات تركت آثارًا دائمة. وبينما لاحظت المحكمة أن المتهم الرئيسي لم يكن ينوي إلحاق ضرر دائم، إلا أنها قضت بأن شدة الاعتداء تستوجب العقوبة.
تم اتهام المتهمين من الثاني إلى التاسع بمساعدة الهجوم. وذكرت التقارير أنهم رافقوا المتهم الأول إلى منزل الضحية وساعدوه في الدخول وقدموا الدعم أثناء الاعتداء. وخلصت المحكمة إلى أن مشاركتهم سهلت الهجوم وساهمت في إعاقة الضحية الدائمة.
تم إصدار الأحكام بحضور أربعة متهمين، بينما تم محاكمة خمسة آخرين غيابيًا. وفي حكم منفصل، تم تبرئة ثلاثة متهمين من جميع التهم.
قال مراقبون قانونيون إن القضية تؤكد على جدية السلطات في رأس الخيمة في التعامل مع أعمال العنف المنسقة. وقال أحد الخبراء: “حتى الذين لا يضرون الضحية مباشرة يمكن أن يواجهوا نفس العواقب القانونية إذا ساعدوا أو شجعوا الجريمة”.
كما يبرز قرار المحكمة الجهود المبذولة لإزالة الأسلحة الخطيرة من التداول وردع الأعمال العنيفة. وشددت السلطات على أن جميع المشاركين في مثل هذه الهجمات، سواء كانوا متورطين بشكل مباشر أو يلعبون دورًا داعمًا، سيواجهون كامل قوة القانون.
تواصل سلطات رأس الخيمة مراقبة الجرائم العنيفة عن كثب، مؤكدة التزامها بسلامة الجمهور. يرسل الحكم رسالة واضحة بأن الهجمات المدبرة وأعمال العنف المنسقة لن يتم التسامح معها، وأن جميع الأفراد المتورطين سيتم محاسبتهم.
