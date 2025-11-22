السجن والإبعاد لمتهم باختلاس ذهب بـ 3.2 مليون درهم

أبرزت المحكمة أيضًا أن المدعى عليه تسبب في خسارة مالية مباشرة للمدعين وأضرار معنوية بانتهاك حقوقهم في الملكية وإجبارهم على اتخاذ إجراءات قانونية لفترة طويلة. وبالنظر إلى جميع العوامل، أمرت المحكمة المدعى عليه بدفع ٣.٢ مليون درهم، بالإضافة إلى فائدة قانونية سنوية بنسبة ٥ في المائة تُحسب من تاريخ صدور الحكم النهائي حتى التسوية الكاملة.