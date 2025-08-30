السجن والإبعاد لعصابة من 5 أشخاص أدينوا بتجارة المخدرات

أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكماً بسجن خمسة رجال من جنسيات عربية وآسيوية، مع إبعادهم عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، إثر إدانتهم بتشكيل عصابة منظمة لترويج وتهريب المخدرات داخل الدولة.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين كانوا يقومون بتوزيع المواد المخدرة في عدة مواقع بإمارات مختلفة، حيث كانوا يلتقطون صوراً للمواقع ويرسلونها عبر تحديد المواقع الجغرافية (GPS) إلى شريك لهم يقيم بالخارج. وكان الأخير يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه المتعاطين إلى أماكن المخدرات مقابل مبالغ مالية.
وتبين من التحقيقات أن العصابة كانت تُدار من قبل متهم عربي، بالتنسيق مع شريك آسيوي مقيم خارج الإمارات، حيث كان يشرف على وصول شحنات المخدرات بواسطة وسطاء مجهولين، ليتم لاحقاً تقسيمها وإخفاؤها في مواقع متعددة بأبوظبي ودبي.
وتمكنت الشرطة من ضبط اثنين من المتهمين داخل شقة زعيم العصابة، حيث وُجدا في حالة مريبة وبحوزتهما عبوات يُشتبه في احتوائها على "الكريستال ميث" والحشيش، واعترفا لاحقاً بتعاطي المخدرات. كما جرى القبض على المتهم الرابع في أبوظبي وبحوزته أكثر من 1.5 كيلوغرام من مادة "الكريستال ميث" إضافة إلى مبالغ مالية، فيما أُلقي القبض على المتهم الخامس في دبي وبحوزته كميات من الحشيش والكريستال ميث وأموال وأدوات تعبئة.
وأثبتت الفحوص المخبرية أن المضبوطات تحتوي على مواد ممنوعة بموجب القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بينها الميثامفيتامين والتتراهيدروكانابينول والقنّب.
ووفق حكم المحكمة، قضت بالسجن المؤبد على زعيم العصابة إضافة إلى ثلاثة أشهر أخرى بتهمة التعاطي، يعقبها الإبعاد عن الدولة. كما عاقبت الرجلين اللذين تم ضبطهما في شقته بالسجن عامين لكل منهما مع الإبعاد بعد انقضاء العقوبة. أما المتهمان الرابع والخامس (آسيويا الجنسية) فقد صدرت بحقهما أيضاً أحكام بالسجن المؤبد يعقبها الترحيل.
وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة جميع المضبوطات، بما في ذلك المواد المخدرة والسيارتان المستخدمتان في الترويج، والهواتف المتحركة، والميزان الإلكتروني، وأدوات التعبئة.