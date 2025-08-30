السجن والإبعاد لعصابة من 5 أشخاص أدينوا بتجارة المخدرات

وتمكنت الشرطة من ضبط اثنين من المتهمين داخل شقة زعيم العصابة، حيث وُجدا في حالة مريبة وبحوزتهما عبوات يُشتبه في احتوائها على "الكريستال ميث" والحشيش، واعترفا لاحقاً بتعاطي المخدرات. كما جرى القبض على المتهم الرابع في أبوظبي وبحوزته أكثر من 1.5 كيلوغرام من مادة "الكريستال ميث" إضافة إلى مبالغ مالية، فيما أُلقي القبض على المتهم الخامس في دبي وبحوزته كميات من الحشيش والكريستال ميث وأموال وأدوات تعبئة.