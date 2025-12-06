السجن والإبعاد لآسيوية استخدمت جواز سفر صديقتها لتسلم شحنة مخدرات

قضت محكمة في دبي على امرأة من آسيا الوسطى بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وأمرت بإبعادها بعد أن استخدمت جواز سفر صديقتها لتسلم طرد تبين أنه يحتوي على أوراق مبللة بمواد مخدرة. كما برأت محكمة الجنايات في دبي الصديقة، مؤكدة أنها لم تشارك في الجريمة.

وبدأت القضية في أبريل من هذا العام عندما اشتبه مفتش الجمارك في طرد قادم من دولة أوروبية. وكشف التفتيش اليدوي المفصل أن الحزمة تحتوي على أوراق مشبعة بالمخدرات. أطلقت السلطات على الفور عملية مراقبة لتتبع المستلم المقصود.