السجن والإبعاد لآسيوية استخدمت جواز سفر صديقتها لتسلم شحنة مخدرات

قضت محكمة في دبي على امرأة من آسيا الوسطى بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وأمرت بإبعادها بعد أن استخدمت جواز سفر صديقتها لتسلم طرد تبين أنه يحتوي على أوراق مبللة بمواد مخدرة. كما برأت محكمة الجنايات في دبي الصديقة، مؤكدة أنها لم تشارك في الجريمة.
وبدأت القضية في أبريل من هذا العام عندما اشتبه مفتش الجمارك في طرد قادم من دولة أوروبية. وكشف التفتيش اليدوي المفصل أن الحزمة تحتوي على أوراق مشبعة بالمخدرات. أطلقت السلطات على الفور عملية مراقبة لتتبع المستلم المقصود.
وفقًا لسجلات التحقيق، وصلت المتهمة إلى مكتب شركة الشحن بعد أن تم الاتصال بها لجمع الطرد. قدمت نسخة مطبوعة من جواز سفر، زاعمة أنه يخصها. قام فريق الجمارك وضباط الشرطة باعتقالها في الحال.
شهد ضابط شرطة أن المرأة أصرت على أن اسمها يطابق التفاصيل الموجودة على نسخة جواز السفر. ومع ذلك، كشف فحص البيانات أنها كانت تستخدم نسخة جواز سفر امرأة أخرى، التي تم استدعاؤها فورًا للاستجواب. ونفت مالكة الجواز أي معرفة بالشحنة أو الحادث.
وأثبت المحققون لاحقًا أن المرأتين قد التقتا قبل أشهر عندما كانت الصديقة تعيش في دبي. أخبرت النيابة أنها أعطت نسخة جواز سفرها للمتهمة فقط لمساعدتها في التقدم للحصول على تأشيرة زيارة جديدة لدخول الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، احتفظت المتهمة بنسخة واستخدمتها لمحاولة تسلم الشحنة غير القانونية.
أنكرت المتهمة استيراد المخدرات، مدعية أن الطرد لا يخصها. زعمت أن مواطنًا خليجيًا قابلته في منطقة جميرا بدبي طلب منها تسلم ما وصفه بأنه "كتاب" مرسل من أوروبا لأنه لا يتحدث الإنجليزية. وادعت أنها لم تكن تعلم أن الطرد يحتوي على مواد مبللة بالمخدرات.
رفضت المحكمة دفاعها، معتبرة أن استخدامها المتعمد لنسخة جواز سفر شخص آخر أظهر نية واضحة لإخفاء هويتها أثناء جمع الشحنة غير القانونية. وفي الوقت نفسه، تم تبرئة صديقتها من جميع التهم، حيث أكدت المحكمة أنها لم تكن تعلم بالجريمة ولم تشارك فيها.
وسيتم إبعاد المرأة بعد إكمال عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر.
