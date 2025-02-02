السجن مدى الحياة لمتهم ضبط ببيع 1305 حبة"ميثادون"
حكم على رجل بالسجن مدى الحياة في دبي لمحاولته بيع أقراص "الميثادون" التي تم العثور عليها على متن قاربه.
وتعود أحداث القضية إلى شهر إبريل/نيسان من العام الماضي، عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي بلاغاً يفيد بأن المتهم يصل إلى ميناء راشد على متن سفينة قادمة من إيران، وبحوزته أقراص الميثادون المخصصة للبيع.
وبحسب سجلات المحكمة، حصلت الشرطة على إذن من النيابة العامة لإجراء عملية بحث وضبط المتهم متلبسا بالجريمة.
في 17 أبريل 2024، اتصل ضابط شرطة سري متنكراً في صورة مشتري بالمشتبه به، الذي وافق على بيعه حبوب الميثادون مقابل 4500 درهم.
تم تفتيش سيارة الضابط بشكل كامل، وتم تصوير النقود المخصصة للمعاملة وإعدادها.
وفي يوم التبادل المخطط له، شوهد المشتبه به وهو ينزل من سفينته، حاملاً المخدرات في أكياس بلاستيكية سوداء.
ودخل إلى سيارة الضابط، حيث أتم تسليم حقيبتين تحتويان على 1035 حبة ميثادون.
وبعد ذلك أعطى الضابط الإشارة المتفق عليها مسبقًا، مما دفع الشرطة إلى التدخل.
حاول المشتبه به التخلص من النقود، لكن تم القبض عليه على الفور.
وأكدت التحاليل الجنائية في وقت لاحق أن الحبوب تحتوي على الميثادون، وهي مادة مدرجة بموجب قوانين مكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي المحكمة، أنكر المتهم التهم، مدعيا أنه أُجبر على ارتكاب الجريمة ولم يكن لديه أي نية للاتجار بالمخدرات.
واستشهد دفاعه القانوني بانتهاكات إجرائية، بما في ذلك مخالفات مزعومة في عمليات التفتيش والترجمة. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذه الحجج، مؤكدة أن الاعتقال والتحقيق اللاحق كانا متوافقين مع المتطلبات القانونية.
وقال القاضي الذي ترأس الجلسة إن الأدلة، بما في ذلك اعتراف المتهم أثناء استجوابه من قبل الشرطة ونتائج الطب الشرعي، لم تترك أي شك حول تورطه في الجريمة.