السجن لشاب في دبي بعد سرقته هاتف امرأة خلال موعد عشاء

قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي، مؤخراً، بحبس شاب عربي شهراً وتغريمه 2500 درهم، وأمرت بإبعاده بعد انتهاء عقوبته، بتهمة سرقة هاتف محمول من سيدة.
وبحسب سجلات القضية، وقعت الحادثة الشهر الماضي عندما تقدمت امرأة بشكوى للشرطة تفيد بسرقة هاتفها أثناء تناولها الطعام مع شقيقتها والمدعى عليه في مطعم في دبي مارينا.
وقالت للمحققين إن الرجل دعاها لتناول العشاء بحجة التعرف عليها بهدف إقامة علاقة.
خلال الأمسية، تركت الأختان هواتفهما على الطاولة أثناء ذهابهما إلى الحمام. وعند عودتهما، صُدما لاكتشاف اختفاء الهاتف وغياب المتهم.
أوضحت أخت الضحية أنها حاولت الاتصال بالمتهم فورًا، لكنه كان قد أوقف هاتفه واختفى. تم إبلاغ الشرطة التي فتحت تحقيقًا في الحادث.
شهد ضابط الشرطة أن كاميرات المراقبة في المطعم أظهرت بوضوح المتهم وهو يختطف الهاتف أثناء غياب الأختين، ثم يغادر المكان مسرعًا. وُجهت له مذكرة تحقيق، وتم القبض عليه لاحقًا.
خلال الاستجواب، اعترف الرجل بسرقة الجهاز، لكنه ادعى أنه لا يعرف سبب تصرفه على هذا النحو، قائلاً إنه كان تحت تأثير الكحول. وأضاف أنه تخلص من الهاتف في طريق عودته إلى المنزل.
في حكمها، قضت المحكمة باقتناعها بأن المتهم سرق الهاتف عمدًا دون موافقة الضحية، بقصد الاحتفاظ به. وأكدت المحكمة أنه كان على علم تام بأفعاله، وبناءً عليه أصدرت الحكم.