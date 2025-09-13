السجن المؤبد لرجل بتهمة إدارة شبكة لتوزيع المخدرات

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد على رجل آسيوي يبلغ من العمر 35 عاماً، تم التعرف عليه باسم أ.م.ج، بسبب إدارته شبكة توزيع مخدرات بنظام التوصيل.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع المخدرات المضبوطة، وفرض قيود مالية صارمة على المدان، وأمرت بترحيله بعد قضاء مدة العقوبة.
كما حظرت المحكمة على المتهم تحويل أو إيداع الأموال، سواء بنفسه أو عبر آخرين، دون الحصول على موافقة مسبقة من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ووفقاً لسجلات القضية، بدأت القضية عندما تلقت إدارة مكافحة المخدرات العامة في شرطة دبي معلومات موثوقة تفيد بأن أ.م.ج يروج لمخدر الكريستال ميث بين متعاطي المخدرات مقابل أموال، مع تعاطيه للمخدرات بنفسه.
أظهرت المراقبة أنه كان يتردد على منطقة أبو هيل، مما دفع الشرطة إلى إعداد عملية كمين، حيث تم القبض عليه في أبو هيل بحوزته تسع عبوات من الكريستال ميث.
وأدى تفتيش منزله بعد ذلك إلى العثور على علبة أحذية تحتوي على كميات إضافية من الهيروين والحشيش والكريستال ميث، إلى جانب ميزان دقيق ومشرط وأدوات أخرى تُستخدم لتحضير وتجزئة المخدرات لتوزيعها.
وخلال الاستجواب، اعترف أ.م.ج بأنه كان يوزع المخدرات بوضعها في أماكن مختلفة، وتصوير نقاط التسليم، وإرسال الإحداثيات إلى شريك له في دولة آسيوية.
وكان يتقاضى 30 درهماً عن كل نقطة توصيل. وأكد تقرير المختبر الجنائي أن المتهم كان متعاطياً للمخدرات، وأن المواد المضبوطة شملت الهيروين والحشيش والكريستال ميث.
وبناءً على هذه الأدلة، وجدت المحكمة المتهم مذنباً وحكمت عليه بالسجن المؤبد. وقضت محكمة الاستئناف لاحقاً بتأييد الحكم.