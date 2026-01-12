السبت "أرخص يوم" للسفر جواً من الإمارات في 2026.

يعد يوم السبت أرخص يوم للسفر جوًا للمسافرين من الإمارات، وفقًا لبيانات جديدة أصدرها تطبيق السفر العالمي Skyscanner، على الرغم من أن الأسعار يمكن أن تختلف بشكل كبير اعتمادًا على المسار وتواريخ السفر.

بينما اعتقد 28 بالمائة من المسافرين الذين شملهم الاستطلاع أن يوم الثلاثاء هو أرخص يوم للسفر، يليه يوم الأربعاء بنسبة 25 بالمائة، ذكرت Skyscanner أن يوم السبت يقدم حاليًا أقل متوسط أسعار للمغادرين من الإمارات. أشارت الشركة إلى أن الأسعار تتقلب حسب الوجهة والشهر، وأن المسافرين الذين يستخدمون أدوات البحث الشهرية الكاملة غالبًا ما يكونون في وضع أفضل لتحديد أيام السفر الأرخص.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تأتي هذه النتائج في الوقت الذي تخطط فيه غالبية كبيرة من سكان الإمارات للسفر إلى الخارج في عام 2026. ووفقًا لاستطلاع Skyscanner، يعتزم 96 بالمائة من المستجيبين السفر إلى الخارج هذا العام، وقد حجز 69 بالمائة منهم رحلاتهم بالفعل. ومع ذلك، قال 64 بالمائة إنهم لم يحددوا بعد تواريخ سفرهم النهائية، مما يسلط الضوء على المرونة كعامل رئيسي في تأمين أسعار أقل. وقال نصف الذين شملهم الاستطلاع إنهم قلقون بشأن تكلفة السفر الدولي.

أرخص الوجهات

تهيمن المدن الهندية على قائمة Skyscanner لأرخص الوجهات للمسافرين من الإمارات في عام 2026. تحتل تشيناي المرتبة الأكثر تكلفة مع متوسط أسعار تذاكر ذهاب وعودة يبلغ حوالي 795 درهمًا، تليها كوزيكود بـ 937 درهمًا ومومباي بـ 975 درهمًا. وتشمل الوجهات الأخرى منخفضة التكلفة تيروفانانثابورام وكوتشي ومانجالور، بمتوسط أسعار تذاكر ذهاب وعودة تتراوح من ما يزيد قليلاً عن 1000 درهم إلى حوالي 1100 درهم.

خارج جنوب آسيا، تبرز إسطنبول أيضًا ضمن الخيارات الأكثر تكلفة، بمتوسط أسعار تذاكر ذهاب وعودة يبلغ حوالي 1100 درهم. ويبلغ سعر القاهرة وداكا أعلى قليلاً، حوالي 1300 درهم، بينما تختتم مانيلا قائمة أرخص 10 وجهات بمتوسط أسعار تذاكر ذهاب وعودة يبلغ حوالي 1691 درهمًا. تستند أسعار هذه الوجهات إلى رحلات العودة الاقتصادية المحجوزة على Skyscanner بين 1 يناير و31 أكتوبر 2025، للسفر المقرر بين 1 يناير و31 ديسمبر 2026.

قالت Skyscanner إن 56 بالمائة من المسافرين من الإمارات سيقومون بترتيبات سفرهم في يناير إذا عرفوا مسبقًا الوجهات التي تقدم أفضل قيمة. لتلبية هذا الطلب، أطلقت الشركة أداة "مخطط الوجهات الأرخص" الجديدة التي تحدد المدن الأكثر تكلفة للزيارة كل شهر، بالإضافة إلى متوسط أسعار الرحلات الجوية، وتواريخ السفر المقترحة، وأسباب الزيارة.

كما وجد الاستطلاع أنه بينما حجز 43 بالمائة من المشاركين بالفعل أماكن إقامة لرحلاتهم الخارجية، قام 19 بالمائة فقط بترتيب استئجار السيارات، مما يشير إلى أن العديد من المسافرين لا يزالون في مرحلة التخطيط.