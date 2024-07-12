الساحة الشعرية تفقد أحد أبرز رموزها بوفاة خليفة الكعبي

وكتب سلطان العميمي، "اليوم فقدت الساحة الشعرية أحد أعظم شعرائها"، مقدما تعازيه إلى أسرة الفقيد و"جميع بني كعب الكرام".

ويعتبر الكعبي من أوائل الشعراء الذين أسسوا الحركة الشعرية في أبوظبي، وقد ترك وراءه إرثاً من الشعر الوطني والاجتماعي. كما كان عضواً في مجلس شعراء مدينة العين، وأحد مؤسسي المجلس في تلفزيون أبوظبي.

وبحسب تقارير إعلامية، ستقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم الخميس.