الزي المدرسي يرفع شعار "العودة": متاجر الإمارات تستقبل أكثر من 500 عميل يومياً

زار عليم نذير، المقيم في أبوظبي، متجرًا للزي المدرسي في وقت سابق من هذا الأسبوع وانتظر أكثر من 20 دقيقة حتى تم تقديم الخدمة له. قال: "للمتجر سياسة تقتضي حجز المواعيد إلكترونيًا قبل الذهاب إليه". وأضاف: "لم أكن أعرف ذلك، ولكن نظرًا لقلة ازدحام المتجر، أعطوني رقمًا رمزيًا وجهازًا للتحذير. تجولنا في المركز التجاري، وفي أقل من 30 دقيقة، رنّ جهاز التحذير".