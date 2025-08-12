الزي المدرسي يرفع شعار "العودة": متاجر الإمارات تستقبل أكثر من 500 عميل يومياً

تشهد بعض متاجر الزي المدرسي في الإمارات العربية المتحدة ما يزيد عن 500 زبون يوميًا في المتوسط، مع استعداد أولياء الأمور لموسم العودة إلى المدارس. وتتوقع معظم المتاجر ازديادًا ملحوظًا في أعداد الزبائن مع نهاية الشهر.
قال متحدث باسم شركة LCT للأزياء الرسمية في الكرامة: "نستقبل يوميًا ما يقارب 500 عميل، إن لم يكن أكثر". وأضاف: "أوشكت إحدى دفعاتنا على الانتهاء، وقد قدمنا طلبًا جديدًا. كانت عطلة نهاية الأسبوع الماضية حافلة بالزبائن، ونتوقع أن يتضاعف عددهم خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب موعد إعادة فتح المدارس.
ستُفتح مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة أبوابها يوم الاثنين 25 أغسطس، بعد قرابة شهرين من العطلة الصيفية. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت الأسبوع الماضي عن هيكل جديد للتقويم الدراسي للعام الدراسي 2025-2026، مُحددةً مواعيد موحدة لبدء العام الدراسي، ونهاية الفصول الدراسية الثلاثة، وعطلة نهاية الفصل الدراسي لجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه، خلافًا للسنوات السابقة، شهد المتجر إقبالًا مستمرًا من أولياء الأمور طوال فصل الصيف. وقال: "عادةً ما يبدأ الإقبال بعد منتصف أغسطس. ومع ذلك، شهدنا هذا العام إقبالًا مستمرًا من أولياء الأمور طوال شهري الصيف. وقد حضر بعضهم في الأسبوع الثاني من يوليو لإتمام شراء الزي المدرسي قبل سفرهم لقضاء العطلة".
زار عليم نذير، المقيم في أبوظبي، متجرًا للزي المدرسي في وقت سابق من هذا الأسبوع وانتظر أكثر من 20 دقيقة حتى تم تقديم الخدمة له. قال: "للمتجر سياسة تقتضي حجز المواعيد إلكترونيًا قبل الذهاب إليه". وأضاف: "لم أكن أعرف ذلك، ولكن نظرًا لقلة ازدحام المتجر، أعطوني رقمًا رمزيًا وجهازًا للتحذير. تجولنا في المركز التجاري، وفي أقل من 30 دقيقة، رنّ جهاز التحذير".
وأضاف أنه اعتبر نفسه محظوظًا لحصوله على الخدمة بهذه السرعة. وقال: "قال الموظفون إنه لو انتظرتُ بضعة أيام أخرى، لتضاعف الازدحام نظرًا لعودة العديد من الآباء بحلول منتصف أغسطس". "أعرف أشخاصًا انتظروا لساعات العام الماضي. لم أُرِد المخاطرة، لذلك قررتُ إنهاء مشترياتي مبكرًا".
في متجر بيمبينو للزي المدرسي، الذي يملك فروعًا في الشارقة ورأس الخيمة والعين والفجيرة، يشهد المتجر إقبالًا كثيفًا. قال موظف في قسم الهاتف: "نستقبل مئات الزبائن يوميًا في فرعنا بالشارقة. نوفر الزي المدرسي لجميع المدارس تقريبًا، لذا يفضل الكثير من أولياء الأمور زيارتنا. في نهاية الأسبوع الماضي، شهدنا ازدحامًا كبيرًا مع عودة العديد من أولياء الأمور بعد عطلاتهم".
وأضافت أن المتجر يتوقع ازدحامًا أكبر، وربما طوابير انتظار طويلة، خلال أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع على مدار الأسبوعين المقبلين. وقالت: "مع اقتراب موعد إعادة فتح المدارس، نتوقع تضاعف عدد أولياء الأمور الذين يأتون إلينا. هذا ما نشهده كل عام".