الزواج عن بُعد في الإمارات: الشروط والتحديات أمام المسلمين

سؤال: أنا مسلم أخطط للزواج قريبًا من خطيبتي المقيمة حاليًا خارج الإمارات. بسبب تغيير عملي مؤخرًا، لا أستطيع السفر لإتمام إجراءات الزواج شخصيًا. هل يجوز قانون الإمارات العربية المتحدة عقد الزواج عبر الفيديو؟ إذا تم الاعتراف بالزواج وتسجيله قانونيًا، هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لإحضار زوجتي إلى الإمارات؟

الجواب: المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، الذي يحكم المسائل الشخصية للمسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ينظم بشكل واضح العملية القانونية للزواج ويتطلب استيفاء شروط محددة لتسجيل الزواج لدى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقًا للمادة 16 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الزواج عقد مدني بين رجل وامرأة، يمنح كل طرف حقوقًا والتزامات واجبة النفاذ قانونًا، وذلك بموجب المادة 16 التي تنص على أن "الزواج عقد يُعقد بأحكام هذا القانون بأركان وشروط بين رجل وامرأة لاستمرار العلاقة الزوجية بينهما، ويُحدد الحقوق والواجبات بين الزوجين، ويهدف إلى العفة والطهارة، وتأسيس أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بالمودة والرحمة".

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وعلاوة على ذلك، تنص المادتان 18 و19 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة على عناصر الزواج وأهلية الزواج.

يجب تسجيل الزواج لدى جهة مختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة (مثل محكمة الأحوال الشخصية في إمارة دبي). وذلك بموجب المادة 41(1) من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنص على أنه "يُوثَّق عقد الزواج في المحكمة وفقًا للتشريعات النافذة".

يُشترط إجراء فحص طبي إلزامي قبل الزواج في مستشفى حكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما تقرره المحاكم. ويجب على الزوجين استيفاء جميع الشروط القانونية وتقديم الوثائق والتقارير الطبية اللازمة. وذلك وفقًا للمادة 41 (3) من قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنص على أنه "يجب أن يكون عقد الزواج مستوفيًا للشروط، وأن يقدم الوثائق والتقارير الطبية المنصوص عليها في التشريعات النافذة في هذا الشأن".

في بعض الحالات، قد يُعتبر الزواج المُبرم عبر الفيديو صحيحًا، بشرط موافقة الجهة المختصة. يمكنكم التواصل مع محاكم دبي لمزيد من الاستشارات.

مع ذلك، يُمكنك الزواج خارج الإمارات العربية المتحدة. ولكن، لكي يتم الاعتراف بهذا الزواج داخل الإمارات العربية المتحدة، يشترط ما يلي: