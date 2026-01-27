"الزراعة بالضباب" التكنولوجيا المهجورة تُعيد رسم مستقبل الزراعة المستدامة في الإمارات

وأوضح أغيلار قائلًا: "في مكان مثل الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي حيث المياه شحيحة، تعد هذه (التقنية) مهمة للغاية لأنك تحافظ على المياه التي لا ينبغي إهدارها. لكنها أيضاً تنمو بشكل أسرع بكثير". ووفقاً لشركة "بلانتافورم"، تكون النباتات جاهزة للحصاد في غضون ثلاثة أسابيع، في حين تستغرق الزراعة التقليدية ما يصل إلى بضعة أشهر، اعتماداً على المحصول.