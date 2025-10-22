الري الذكي ينقذ نخيل الإمارات ويحد من استنزاف المياه الجوفية

وبحسب الدكتورة سليمان، فإن تشديد الرقابة على استخراج المياه الجوفية لمنع الإفراط في استخدامها أمر أساسي. وأوضحت: "ما زالت العديد من الدول تتيح للمزارعين استخدام المياه الجوفية دون أنظمة قياس. إدخال أنظمة مراقبة للتحكم في الاستهلاك سيساعد كثيراً. نحن لا نتحدث عن تسعير المياه، بل عن ضبط الكميات المستخدمة". وأضافت أن الفاو تعمل مع العديد من دول شمال أفريقيا والدول العربية على أطر لرفع إنتاجية المياه، مشيرةً إلى أن التطبيق في منطقة الخليج ما زال قيد التنفيذ.