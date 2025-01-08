الرياضات الإلكترونية تعزز شعبية مقاهي الألعاب في الإمارات

لم يكن من الممكن للاعبين الذين اعتادوا على زيارة العديد من أماكن الألعاب في الإمارات العربية المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أن يتخيلوا الفرص التي توفرها هذه الأماكن اليوم. وفي حين تقدم بعض البطولات آلاف الدراهم كجوائز، حيث أن بطولة الإمارات للألعاب القادمة وحدها ستضم مجموعة جوائز مذهلة تبلغ 9 مليون درهم.