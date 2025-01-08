الرياضات الإلكترونية تعزز شعبية مقاهي الألعاب في الإمارات
تشهد مقاهي الألعاب، التي كانت في السابق مساحات مظلمة قديمة الطراز، تحولاً جذرياً حيث أصبحت مراكز صاخبة مضاءة بالأضواء الحمراء والزرقاء للتفاعل الاجتماعي والبطولات الوطنية وأماكن تدريب للأبطال الدوليين.
لم يكن من الممكن للاعبين الذين اعتادوا على زيارة العديد من أماكن الألعاب في الإمارات العربية المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أن يتخيلوا الفرص التي توفرها هذه الأماكن اليوم. وفي حين تقدم بعض البطولات آلاف الدراهم كجوائز، حيث أن بطولة الإمارات للألعاب القادمة وحدها ستضم مجموعة جوائز مذهلة تبلغ 9 مليون درهم.
وبالنسبة لمن لا يبحثون عن المنافسة، توفر هذه الأماكن مزيجاً فريداً من الترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في العالم الحقيقي، مما يوفر بديلاً للألعاب في المنزل.
مجموعة من الناس
في الغرفه المظلمة المضاءة بأضواء النيون الساطعة من أجهزة الكمبيوتر، يجسد مقهى تيتان للألعاب التطور الحديث لمساحات الألعاب. يقع مقهى الألعاب هذا في الشارقة، وقد شهد بدايات مشهد الرياضات الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة.
ورغم أنه لا يزال حديثاً نسبياً، حيث يبلغ عمره عامين ونصف فقط، فقد استضاف تيتان بالفعل أكثر من 75 بطولة رياضية إلكترونية، بما في ذلك بطولتان دوليتان. والجدير بالذكر أن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة وثق في شركة تيتان لاستضافة أول بطولة رياضية إلكترونية في الإمارات العربية المتحدة.
وعلى الرغم من الشعبية المتزايدة للرياضات الإلكترونية، يؤكد حمد الشامسي، المؤسس المشارك لشركة تيتان، أن مقاهي الألعاب والرياضات الإلكترونية تلبي احتياجات مجموعات مختلفة من الناس. وأوضح قائلاً: "إن مقاهي الألعاب والرياضات الإلكترونية فئتان مختلفتان؛ أولئك الذين يأتون للعب في المقهى بشكل يومي ليسوا مثل الأشخاص الذين يأتون للتنافس في ساحتنا".
وقال الشامسي لصحيفة خليج تايمز إن الرياضات الإلكترونية تساهم في زيادة شعبية هذه المقاهي في الإمارات، ولكنها ليست سبباً مباشراً لذلك.
روى المؤسس المشارك البالغ من العمر 35 عاماً ذكرياته المفضلة في مثل هذا المقهى قبل 20 عاماً عندما التقى بالعديد من أصدقائه المقربين الحاليين أثناء لعب (World of Warcraft). وقال إنه يعتقد أن الناس يزورون هذه المقاهي للتجمع مع أصدقائهم وتكوين ذكريات مثل ذكرياته.
وينطبق هذا الشعور على العديد من المقاهي في دبي والشارقة وعجمان، حيث يزورها العديد من اللاعبين فقط للقاء الأصدقاء، بدلاً من التدريب للبطولات.
"هدية وليست عادة"
قال محمد منذر، أحد مرتادي مقاهي الألعاب في عجمان، إن ممارسة الألعاب في المقهى تجربة مختلفة تماماً عن ممارستها في المنزل.
وقال اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً إنه يزور أحد الأماكن التي يرتادها بانتظام كلما شعر أنه بحاجة إلى الاسترخاء. وبدلاً من الحصول على وحدة تحكم في المنزل، قال إن زيارة المقهى تمنحه "بيئة خالية من التوتر حيث يمكنك التركيز بشكل كامل على اللعبة دون أي تشتيت".
ويعتقد أن العدد المتزايد من المقاهي في عجمان مدفوع بعدد الشباب الذين يريدون "التواصل مع الأصدقاء أثناء الاستمتاع بنشاط مشترك". ورغم أن هذه المقاهي ليست "مساحات ثالثة" تماماً، إلا أنها ميسورة التكلفة نسبياً بالنسبة لمعظم الناس وتقدم بانتظام الطعام والإنترنت عالي السرعة، مما يجعلها ملائمة للزيارات الأطول.
وقال منذر إن هذه المقاهي لها آثار إيجابية غير مقصودة على الطلاب مثله. فبدلاً من ممارسة الألعاب في المنزل، يمارسها هو وأصدقاؤه فقط في هذه الأماكن المخصصة. وقال إنه من خلال القيام بذلك، لم تعد الألعاب بالنسبة لهم عادة بل أصبحت بمثابة مكافأة بعد فترة امتحانات مرهقة أو جلسات دراسة مطولة.
"أعتقد أن ممارسة الألعاب الإلكترونية هو أفضل كوسيلة هروب عرضية، وليس شيئاً يسيطر على واقعك. ومن خلال إبقاء الألعاب الإلكترونية خارج المنزل، مثل المقهى، تظل هذه الألعاب متعة وليست عادة يومية"، كما قال.
"نموذج أعمال غير موثوق به"
وعلى الرغم من النجاح الواضح الذي حققته المقاهي المتخصصة في الألعاب الإلكترونية، إلا أن البعض لا يقتنع بجدوى هذه المقاهي على المدى الطويل. وتبدي دينا ستيفنز، وهي لاعبة وصانعة أفلام، تشككها في مستقبل هذه الأعمال. فهي تعتقد أن الزمن تغير كثيراً بحيث لا يمكن لهذه الأعمال أن تستمر على المدى الطويل.
لا تعتقد ستيفنز، التي زارت مقاهي الألعاب في سنواتها الأولى بشكل متكرر من مصروفها الشخصي، أن هذه المقاهي ستعود إلى الواجهة. ورغم أنها لا تزال تزور بعض المقاهي للقاء أصدقاء قدامى، إلا أنها تقول إن الناس يجدون قدراً كبيراً من الراحة في استخدام أجهزة الكمبيوتر المخصصة بهم في المنزل.
وقالت صانعة الأفلام، وهي من عشاق الرياضات الإلكترونية، إن هذه المقاهي لا تزال بحاجة إلى الكثير من العمل. وأضافت: "يمكن لمراكز الألعاب بذل المزيد من الجهود في تنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية التي تضم مجموعة متنوعة من الألعاب، وتنمية بيئة ترحب بالجنسين".
وبينما تتجه العديد من المقاهي نحو التحديث، قالت ستيفنز لصحيفة خليج تايمز إن "بعض الأماكن التي زرتها أصبحت قديمة للغاية وبها خيارات محدودة".
في حين كانت الألعاب التنافسية والعفوية تشكل ركيزة أساسية في ثقافة الشباب في الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها اكتسبت زخماً في السنوات الأخيرة. ولم يتم الاعتراف باتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية من قبل الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية إلا في عام 2021، أثناء فترة الإغلاق بسبب كوفيد-19.
مع نمو الصناعة وترسيخ البطولات والفرق التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، فمن المرجح أن يتوسع مشهد مقاهي الألعاب. ومع وجود الملايين على المحك، تتمتع مقاهي الألعاب بإمكانية الابتعاد عن بداياتها والانتقال إلى اتباع التيار الرئيسي.