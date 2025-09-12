الروبوت الشبيه بالبشر يتصدر المشهد في متحف المستقبل بدبي

عندما كشفت دبي عن الروبوت يوني تري جي1 الشهر الماضي، رأى معظم الناس مشهدًا مذهلاً: آلة لوّحت لحاكم دبي، وركضت عبر الشارع، وأضاءت صفحات التواصل الاجتماعي. لكن وراء هذه المقاطع المنتشرة، تكمن قصة أكبر.
والآن، يتجه الروبوت إلى مساحات يمكن للجمهور التفاعل معه فيها بشكل مباشر. بإمكان الزوار مقابلة يوني تري جي1 في متحف المستقبل، ليحصلوا على تجربة مباشرة تُظهر حجمه وحركاته واستجاباته — وهو ما لا يمكن لمقطع فيديو أن ينقله بالكامل.
قال أحمد العطار، كبير مهندسي الروبوتات في مختبرات دبي للمستقبل، لصحيفة «الخليج تايمز»: «هذه الروبوتات موجودة لبناء الألفة، تقليل المخاوف، وخلق فرص آمنة للجمهور للتفاعل مع الروبوتات. من خلال مواجهة الروبوتات الشبيهة بالبشر في المتحف أو ضمن عروض عامة، تتم دعوة الناس لتخيّل أدوارها المستقبلية في أماكن مثل المراكز التجارية والمطارات، وفي نهاية المطاف داخل البيوت — مع إدراك أن هذه التقنيات لا تزال في مراحلها الأولى».
على عكس الروبوتات الصناعية المختفية داخل المصانع، الروبوتات الشبيهة بالبشر صُممت لتُشاهَد حركاتها كالتلويح، أو السير، أو حتى إمالة الرأس الآلي، يمكن أن تبدو شخصية وقريبة. قال العطار: «غالباً ما يصف الناس شعورهم بالفضول أو الدهشة أو حتى القلق عند مقابلة روبوت شبيه بالبشر لأول مرة. هذه التفاعلات تساعد المجتمع على البدء في معالجة معنى مشاركة المساحات مع آلات ذكية».
وعند رؤيته شخصياً، تبدو حركات الروبوت أكثر ألفة وأقل ميكانيكية مما قد يتوقعه البعض. سواء مشى عبر المسرح أو حيّا شخصاً بالتلويح، تبقى التجربة عاطفية ولا تُنسى، وتطمس الحدود بين الخيال والواقع.
يلعب «يوني تري جي1» دوراً في مجال التعليم أيضاً. ووفقاً لشركة «إدنكس» الموزع المحلي، تم بيع أكثر من 100 روبوت من هذا النوع إلى الجامعات الإماراتية للبحث في التفاعل بين الإنسان والروبوت.
وأضاف العطار: «ليس الأمر متعلقاً بنموذج محدد من الروبوتات بقدر ما هو مدينة تستعد لمستقبل ستكون فيه الروبوتات جزءاً من الحياة اليومية».
ومع تزويده بتقنية «ليدار»، وكاميرات عمق، وميكروفونات ومكبرات صوت، فإن جي1 قادر على الرؤية والسماع والاستجابة لمحيطه. يعمل الروبوت حتى 4 ساعات بالشحنة الواحدة، كما يمكن تبديل أذرعه المعيارية بحسب المهمة. سعره يقارب 16 ألف دولار، بينما من المنتظر أن يُطرح نموذج وحدة «يوني تري آر1» الموجه للمستهلكين لاحقاً هذا العام بسعر 6 آلاف دولار، ما قد يتيح دخول الروبوتات إلى أماكن أكثر انتشاراً.
من خلال وضع الروبوتات الشبيهة بالبشر في أماكن عامة مرئية، تضع دبي نفسها كمختبر لكيف يمكن للمجتمع التكيف مع الحياة جنباً إلى جنب مع الآلات الذكية. وقال أحمد: «بإدخال هذه التقنيات إلى مساحات عامة مرئية، فإن دبي تشكّل الحوار الثقافي حول الروبوتات: كيف يُنظر إليها، كيف يتفاعل الناس معها، وما القيم التي يجب أن تقود دمجها في الحياة».
في «متحف المستقبل»، يشكّل جي1 نقطة التقاء ثقافية، تثير النقاش حول كيفية مشاركة البشر والآلات لمساحات المدينة في يوم من الأيام. وجوهر تجربة دبي مع هذه الروبوتات لا يتعلق بالآلات فقط، بل بالناس وكيفية تفاعل المجتمعات عندما تواجه تقنيات مستقبلية.
وقال العطار: "إن الأمر لا يتعلق بآليات عمل الروبوتات بقدر ما يتعلق بتأثيرها على المجتمع - وقد اختارت دبي أن تقود هذه المحادثة على المسرح العالمي".