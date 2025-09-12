الروبوت الشبيه بالبشر يتصدر المشهد في متحف المستقبل بدبي

قال أحمد العطار، كبير مهندسي الروبوتات في مختبرات دبي للمستقبل، لصحيفة «الخليج تايمز»: «هذه الروبوتات موجودة لبناء الألفة، تقليل المخاوف، وخلق فرص آمنة للجمهور للتفاعل مع الروبوتات. من خلال مواجهة الروبوتات الشبيهة بالبشر في المتحف أو ضمن عروض عامة، تتم دعوة الناس لتخيّل أدوارها المستقبلية في أماكن مثل المراكز التجارية والمطارات، وفي نهاية المطاف داخل البيوت — مع إدراك أن هذه التقنيات لا تزال في مراحلها الأولى».