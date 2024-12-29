الروايات والأفلام تقود المقيمين في الإمارات إلى وجهات سفرهم

وعندما سُئِلت عما إذا كانت رحلتها تجربة، قالت: "بالتأكيد"، و"لا يمكن إنكارها" أنها كانت تجربة تحويلية. حتى أنها اقتبست سطرًا من كتاب جيلبرت يتردد صداه بعمق في ذهنها: "فيزياء السعي: إذا كنت شجاعًا بما يكفي لترك كل شيء مألوف ومريح وراءك والانطلاق في رحلة بحث عن الحقيقة، سواء خارجية أو داخلية، فلن تُحجب الحقيقة عنك".