الروايات والأفلام تقود المقيمين في الإمارات إلى وجهات سفرهم
بالنسبة للعديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، لم يعد السفر يقتصر على مشاهدة المعالم السياحية، بل أصبح يشمل الغوص في أعماق الوجهة واستكشافها. ويفضل هؤلاء المغتربون السفر التجريبي على العطلات التقليدية، مستوحين ذلك من الكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية التي تأخذهم في رحلات إلى المناظر الطبيعية الخلابة والثقافات الرائعة.
سواء كان الأمر يتعلق بتعلم كيفية طهي طبقهم المفضل في روما، أو ركوب الخيل في بالي، أو تجربة سحر الثلوج في الولايات المتحدة، فإن السفر التجريبي يتزايد بين السكان.
تجربة الطهي
واستلهمت "بوجا جاناترا"، الخبيرة الصوتية والمستشارة الرئيسية في شركة "بورو هابولد"، أفكارها من الكتب والأفلام التي تتناول موضوعات الطهي. ولم يكن حلمها بزيارة روما مجرد رؤية المدينة، بل كان أيضًا الاستمتاع بنكهاتها.
وشاركت جاناترا تجربتها التحويلية بزيارة روما، مدفوعة بشغفها بفنون الطهي. وقالت: "في روما، لم أقم بزيارة المدينة فحسب، بل انغمست فيها. أثناء عجن عجينة المعكرونة، ووضع طبقات من التيراميسو، والاستمتاع بكل قضمة، شعرت بروح المدينة في نكهاتها".
"بالنسبة لي، السفر لا يعني مجرد رؤية الأشياء؛ بل يعني أيضًا التذوق واللمس والانضمام إلى القصة"، هكذا قالت. "هنا، كان كل طبق بمثابة درس، وكل لحظة بمثابة ذكرى، وكل قضمة بمثابة رسالة حب إلى الحياة الطيبة".
ولكن هذا ليس كل شيء. فقد قادها حب جاناترا للقصص إلى لندن أيضًا، حيث زارت الأماكن التي يرتادها الدب بادينغتون، الشخصية الخيالية المحبوبة. وقالت: "كنت أقرأ وأشاهد الرسوم المتحركة للدب بادينغتون في طفولتي وأردت أن ألتقي بصديق طفولتي".
ركوب الخيل في بالي
تنسب أنوجا بوتاني، المعالجة الرياضية، الفضل في رحلتها التحويلية إلى بالي إلى فيلم Eat Pray Love. فقد انبهرت بمغامرة البحث عن الذات التي خاضتها إليزابيث جيلبرت، فقررت أن تبتكر مغامرة خاصة بها.
أكل، صلاة، حب هو فيلم درامي رومانسي أمريكي صدر عام 2010 بطولة جوليا روبرتس بدور إليزابيث جيلبرت، مستوحى من مذكرات إليزابيث جيلبرت التي تحمل نفس الاسم والتي صدرت عام 2006.
"ركوب الخيل لم يكن مجرد سفر؛ بل كان تجربة للتخلي، والتنفس بشكل أعمق، وإيجاد قطعة من نفسي في كل موجة متلاطمة"، كما قال بوتاني.
وعندما سُئِلت عما إذا كانت رحلتها تجربة، قالت: "بالتأكيد"، و"لا يمكن إنكارها" أنها كانت تجربة تحويلية. حتى أنها اقتبست سطرًا من كتاب جيلبرت يتردد صداه بعمق في ذهنها: "فيزياء السعي: إذا كنت شجاعًا بما يكفي لترك كل شيء مألوف ومريح وراءك والانطلاق في رحلة بحث عن الحقيقة، سواء خارجية أو داخلية، فلن تُحجب الحقيقة عنك".
تجربة الثلوج في ماريلاند
بالنسبة لآية حسن، مديرة العلاقات العامة، كان سحر تساقط الثلوج دائمًا خيالًا سينمائيًا. مستوحاة من عدد لا يحصى من الأفلام ذات الطابع الشتوي، قررت زيارة ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ذروة موسم الثلوج.
قال حسن، وهو مهاجر مصري يقيم في دبي: "لطالما شعرت أن الثلج يشبه حكاية خيالية من بعيد - ناعم وصامت ونقي. كان الوقوف وسط تساقط الثلوج في ماريلاند أمرًا سرياليًا".
وقالت، التي سبق لها زيارة الولايات المتحدة لكنها لم تختبر سحر الثلوج: "الشعور بالثلج يذوب على بشرتي، وبناء رجل ثلج كما رأيته في الأفلام، والاستماع إلى صوت الثلج تحت حذائي كان أمرًا سحريًا".
وأضافت "الأمر أشبه بالدخول إلى مشهد كنت أحلم به منذ سنوات".
صعود السفر التجريبي
وقال خبراء السفر إن تأثير الكتب والأفلام أصبح واضحاً للغاية في التأثير على خيارات السفر لدى المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، حيث يسعى الكثيرون إلى استكشاف وجهات معينة بعد أن قرأوا عنها أو شاهدوها على الشاشة. وقال ريكانت بيتي، المؤسس المشارك لشركة EaseMyTrip: "تتمتع الأفلام والكتب بالقدرة على تشكيل تصورات مكان ما في أذهان جماهيرها".
وأضاف: "على سبيل المثال، نجحت أفلام ياش راج، من خلال تصويرها للأجواء الرومانسية والهادئة للجبال المغطاة بالثلوج والبحيرات الألبية البكر في سويسرا، في جعل البلاد وجهة مفضلة بين المسافرين الهنود من خلال خلق ارتباط عميق بين الموقع والرومانسية والهدوء".
وقال الخبراء إنهم سجلوا ارتفاعًا في الحجوزات إلى سويسرا، وخاصة للأنشطة الشتوية مثل التزلج على الجليد والتزلج على الجليد، كما كان لسلسلة أفلام سيد الخواتم تأثير كبير في تعزيز السياحة الدولية إلى نيوزيلندا من خلال التصوير المتميز للجمال الطبيعي للبلاد على الشاشة. وقال بيتي: "على نحو مماثل، جعلت البرامج التلفزيونية التركية الشهيرة مثل Deli Yürek و Gümüş إسطنبول وجهة شهيرة لمحبي الدراما التركية".
وفي حديثه عن الكتب، قال الخبراء إن أعمالاً مثل Eat, Pray, Love ألهمت حشوداً من محبي الكتب، وخاصة السياح الروحانيين، لزيارة دول مثل إيطاليا والهند وأماكن مثل بالي في إندونيسيا. وقال بيتي: "كان للكتاب تأثير كبير على وضع بالي على خرائط السياح الغربيين. وأثارت سلسلة هاري بوتر اتجاهاً للإجازات ذات الطابع الخاص. ولا تزال الإجازات ذات الطابع الخاص بهاري بوتر تحظى بشعبية حتى اليوم بين المعجبين، ويشهد حجم كبير من الحجوزات خلال العطلات".
"أظهرت أبحاثنا أن هناك عددًا هائلاً من الحجوزات من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأوروبية إلى الدول الشرقية مثل إندونيسيا والهند حيث يبحث المسافرون عن تجارب ثقافية وروحية فريدة. من ناحية أخرى، تظل دول مثل إيطاليا واليونان رمزًا للتدليل الخالص وتحظى بشعبية بين السياح الذين يبحثون عن تجارب ثقافية غريبة"، كما قال بيتي.
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