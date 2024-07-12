الرواتب المرتفعة بالإمارات تجذب المواهب التقنية الأوروبية

من المتوقع أن تؤدي "الهـجرة الجماعية" المحتملة للمواهب التقنية من أوروبا إلى تعزيز التوظيف في الشركات الموجودة في الإمارات والمملكة العربية السعودية، وستصبح أوروبا الشرقية والجنوبية مصدراً رئيسياً لمواهب تكنولوجيا المعلومات للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وخاصة بالنسبة للأدوار المتعلقة بالبيانات والبنية التحتية والأمن السيبراني.

وأظهرت دراسة أجرتها شركة"هايز" "Hays" لحلول القوى العاملة والتوظيف أن الشركات في الشرق الأوسط تقدم أكثر من ضعف الرواتب لوظائف تكنولوجيا المعلومات الرئيسية مقارنة ببعض الدول الأوروبية.

ونقلاً عن الدراسة التي أجرتها حول سوق المواهب في مجال التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قالت "هايز" إن أكثر من ثلث محترفي التكنولوجيا الأوروبيين سيتركون وظائفهم هذا العام. وكان من بين الأسباب الرئيسية انخفاض الراتب.

وقال "إيمون هارت"، مدير أول للتكنولوجيا في شركة "Hays Middle East"، للخليج تايمز : "إن الرواتب المعفاة من الضرائب تجعل دولة الإمارات مكاناً جذاباً للغاية للعمل، وتقدم الشركات في الإمارات رواتب أعلى مقارنة بمعظم الدول الأوروبية. ومع ظروف السوق القوية وتكثيف المؤسسات لعملياتها في المنطقة، فإنها توفر العديد من الآفاق الوظيفية الجذابة للمتخصصين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من مهاراتهم.

أما الأسباب الأخرى التي تدفع التقنيين الأوروبيين إلى ترك وظائفهم الحالية فهي الافتقار إلى فرص التطوير والتقدم الوظيفي والفرص طويلة المدى.