الرواتب المرتفعة بالإمارات تجذب المواهب التقنية الأوروبية
من المتوقع أن تؤدي "الهـجرة الجماعية" المحتملة للمواهب التقنية من أوروبا إلى تعزيز التوظيف في الشركات الموجودة في الإمارات والمملكة العربية السعودية، وستصبح أوروبا الشرقية والجنوبية مصدراً رئيسياً لمواهب تكنولوجيا المعلومات للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وخاصة بالنسبة للأدوار المتعلقة بالبيانات والبنية التحتية والأمن السيبراني.
وأظهرت دراسة أجرتها شركة"هايز" "Hays" لحلول القوى العاملة والتوظيف أن الشركات في الشرق الأوسط تقدم أكثر من ضعف الرواتب لوظائف تكنولوجيا المعلومات الرئيسية مقارنة ببعض الدول الأوروبية.
ونقلاً عن الدراسة التي أجرتها حول سوق المواهب في مجال التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قالت "هايز" إن أكثر من ثلث محترفي التكنولوجيا الأوروبيين سيتركون وظائفهم هذا العام. وكان من بين الأسباب الرئيسية انخفاض الراتب.
وقال "إيمون هارت"، مدير أول للتكنولوجيا في شركة "Hays Middle East"، للخليج تايمز : "إن الرواتب المعفاة من الضرائب تجعل دولة الإمارات مكاناً جذاباً للغاية للعمل، وتقدم الشركات في الإمارات رواتب أعلى مقارنة بمعظم الدول الأوروبية. ومع ظروف السوق القوية وتكثيف المؤسسات لعملياتها في المنطقة، فإنها توفر العديد من الآفاق الوظيفية الجذابة للمتخصصين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من مهاراتهم.
أما الأسباب الأخرى التي تدفع التقنيين الأوروبيين إلى ترك وظائفهم الحالية فهي الافتقار إلى فرص التطوير والتقدم الوظيفي والفرص طويلة المدى.
وقال هارت: "يمكن للمؤسسات في دولة الإمارات أن ترضي طموح المتخصصين في مجال التكنولوجيا للذكاء الاصطناعي والمشاريع الممتعة، حيث أن 82% من جميع المتخصصين في مجال التكنولوجيا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يرغبون في التدريب على الذكاء الاصطناعي. ويتوق متخصصو تكنولوجيا المعلومات إلى العمل الممتع باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها تأثيراً. وفي الواقع، أشار 40% من جميع المتخصصين في مجال التكنولوجيا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن الوظائف أو المشاريع الصعبة هي العامل الأكبر الذي يبحثون عنه في المؤسسة بعد الراتب".
كما وجدت مجلة "Tech Talent Explorer"، التي استطلعت آراء أكثر من 5000 متخصص في تكنولوجيا المعلومات في 20 دولة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن 22% من التقنيين المقيمين في الشرق الأوسط يتوقعون زيادة في الرواتب بنسبة 20% أو أكثر هذا العام. وفي المقابل، فإن أقل من 10٪ في أوروبا يتوقعون مثل هذه الزيادة.
ووفقاً لهارت، ستقوم الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها بالتوظيف للفترة المتبقية من عام 2024 وحتى عام 2025، حيث أن هناك تركيز رئيسي حالياً على وظائف الذكاء الاصطناعي مع تزايد أهمية الأمن السيبراني.
نطاق الراتب
وفقاً للدراسة، هذه هي متوسط الرواتب لوظائف تكنولوجيا المعلومات الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:
مهندس الشبكة
الشرق الأوسط: 74.900 يورو (298.500 درهم)
التشيك: 31.000 يورو (123.500 درهم)
إسبانيا: 33.000 يورو (131.500 درهم)
مهندس بيانات
الشرق الأوسط: 90.000 يورو (358.700 درهم)
إيطاليا: 45.750 يورو (182.300 درهم)
البرتغال: 48.000 يورو (191.300 درهم)
مهندس امن
دول مجلس التعاون الخليجي: 105.000 يورو (418.500 درهم)
المجر: 39.000 يورو (155.400 درهم)
إسبانيا: 44.200 يورو (176.100 درهم)
مهندس "DevOps" (البنية التحتية السحابية)
دول مجلس التعاون الخليجي: 100.500 يورو (400.500 درهم)
المجر: 45.000 يورو (179.300 درهم)
إيطاليا: 47.000 يورو (187.300 درهم)
مهندس برمجيات
دول مجلس التعاون الخليجي: 120.000 يورو (478.200 درهم)
التشيكية: 62.500 يورو (249.100 درهم)
إيطاليا وفرنسا: 64.000 يورو (255.000 درهم)
الوقت "المفتاح" للتوظيف
وقال "هارت" إن 56% من المتخصصين في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط يستخدمون الذكاء الاصطناعي أكثر من أي دولة أوروبية.
وتشجع البيانات الجديدة الشركات في الشرق الأوسط التي تبحث عن المواهب التقنية. ويبدو أن النصف الثاني من عام 2024 سيكون وقتاً رئيسياً لتوظيف كوادر أوروبية، حيث سيكون العديد من المهنيين متطلعين إلى فرص جديدة.
ومن المعروف أن الرواتب تميل إلى الارتفاع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهو ما يمثل عامل جذب واضح للمتخصصين في مجال التكنولوجيا في الدول الأوروبية ذات الأجور المنخفضة. ويقدم هذا التقرير رؤى جديدة حول الطرق الأخرى التي يمكن لشركات الشرق الأوسط من خلالها استقطاب هذه المواهب، على سبيل المثال من خلال تسليط الضوء على مبادرات الذكاء الاصطناعي وخطط التطور.