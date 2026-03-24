"الرهان الخاسر".. هجمات إيران كشفت قوة دفاعات الإمارات وصلابة اقتصادها

“شكلت الأزمة المالية العالمية عام 2008 نقطة تحول لتوسع دبي السريع المدعوم بالرافعة المالية، مما استدعى إعادة هيكلة مالية وتركيزًا متجددًا على الاستدامة. بحلول عام 2010، خفضت دبي عبء ديونها بأكثر من 20 بالمائة وأعادت رسملة الشركات الحكومية الرئيسية، مما مهد الطريق لنمو أكثر انضباطًا.”

بعد عقد من الزمان، أدت جائحة كوفيد-19 إلى توقف مفاجئ للطيران والسياحة والتنقل العالمي. “ومع ذلك، انتعش عدد الركاب في مطار دبي الدولي ليتجاوز 88 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2022، بينما عادت إيرادات السياحة إلى مستويات قياسية تقريبًا.”

كل من هذه الصدمات قد “عززت بدلاً من أن تعكس” مسار الإمارات في نهاية المطاف.

“لقد أدت تداعيات الأزمة المالية إلى رقابة مالية أكثر صرامة وحوكمة أكثر انضباطًا، بينما سرعت الجائحة الإصلاحات الهادفة إلى جذب المواهب العالمية والاستثمار والصناعات الجديدة؛ نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بأكثر من 12 بالمائة سنويًا بين عامي 2020 و2023،” قال الدكتور الظاهري.

لقد أثبتت الهجمات المستمرة من قبل إيران على الإمارات ما كانت الإمارات تعرفه دائمًا: “لا توجد أزمة لا تستطيع الإمارات مواجهتها. الاستعداد، البصيرة الاستراتيجية، والمرونة متجذرة بعمق.”

استراتيجية طويلة الأمد

لقد عزا مرونة دولة الإمارات العربية المتحدة’ إلى نموذج مبني على التخطيط طويل الأمد والتنويع والقوة المؤسسية.

“في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شكل النفط أكثر من 70 بالمائة من إجمالي النشاط الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة’. وبحلول عام 2024، تم توليد ما يقرب من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة’ من قبل القطاعات غير النفطية،” قال.

تدفع التجارة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتصنيع والعقارات والسياحة الآن معظم النشاط الاقتصادي، بدعم من الأطر الوطنية مثل نحن الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليون درهم بحلول عام 2031.

وأضاف أن تقدم الدولة’ ينعكس في التصنيفات العالمية، بما في ذلك المركز الخامس في تصنيف IMD للتنافسية العالمية 2025 ومركز ضمن أفضل 10 في مؤشر تشاندلر للحكومة الجيدة.

“تظهر هذه المكاسب المتتالية أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تظهر في المؤشرات العالمية بالصدفة فحسب، بل تعزز أداءها المؤسسي وقدرتها التنافسية عامًا بعد عام،” قال.

وأضاف الدكتور الظاهري أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل وضع معاييرها الخاصة ورفع المستوى مع كل مبادرة جديدة، مشيرًا إلى الجهود التي تشمل التنويع الاقتصادي وإصلاح الحوكمة وتوسيع التجارة العالمية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية.

وقال إن الدولة قد ترجمت الطموح باستمرار إلى نتائج ملموسة، حيث لا يُقاس التقدم بالمقارنة مع الآخرين بل بتجاوز المعايير التي تحددها لنفسها.

“الدرس واضح: دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل رفع المستوى، والعالم سيلاحظ ذلك.”

