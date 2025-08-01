الرقابة الواعية: توجيه الأطفال في عالم التقنية بديلاً عن المنع والحرمان

على الرغم من أن العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تحتوي على محتوى غير مناسب تتطلب من المستخدمين تأكيد أعمارهم أو الحصول على موافقة الوالدين، إلا أن تجاوز هذه الحواجز أصبح سهلاً بشكل متزايد. يمكن للطفل أن ينقر على "نعم" عندما يُسأل "هل عمرك فوق 18 عاماً؟" أو يدخل تاريخ ميلاد خاطئاً للحصول على إمكانية الوصول إلى منصات قد لا تكون مناسبة لعمره.

يسعى العديد من المراهقين لتحميل تطبيقات غير مناسبة لأعمارهم بسبب ضغط الأقران. وفي بعض الأحيان، يوافق الآباء لكنهم يضعون خطة مراقبة لإدارة الوصول وتقليل المخاطر.

شهادات من المراهقين والآباء

قال علي عبد الله (13 عاماً): "أحياناً أختار أن عمري 18 عاماً أو أكثر عندما أريد تحميل ألعاباً مشابهة للعبة Brawl Stars وClash Royale. بهذه الطريقة، أتجنب رسالة الرفض. ولفعل ذلك، أدخل 32 كعمري."

وأوضح أنه يشعر بالملل، وهذه الألعاب مثيرة للاهتمام لأنه يلعب مع أصدقائه. كما أنه يخبر والديه بما قام بتحميله. وأضاف: "جميع أصدقائي لديهم نفس التطبيق، لذا شعرت أنه يجب أن أحصل عليه أيضاً."

عبر عن رغبته في تحميل تطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام لوالديه، لكنهما رفضا. وقال علي: "جميع أصدقائي لديهم تيك توك، وأنا فقط أريد إضافتهم والإعجاب بصورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم. والداي خائفان من أن أتعرض لمحتوى حساس."

يصبح من الضروري للآباء تطبيق استراتيجيات حماية فعالة تسمح لهم بالإشراف على استخدام أطفالهم للأجهزة دون خرق ثقتهم أو خصوصيتهم - مما يضمن عدم تعرضهم لمحتوى غير مناسب لأعمارهم.

قال أبو ريم، والد فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، لـ "الخليج تايمز" إنه لطالما أعطى الأولوية لبناء الثقة مع ابنته منذ سن مبكرة جداً. فقد علمها أنه إذا حدث أي شيء، يجب أن تأتي إليه مباشرة وتشاركه ما يحدث. فإذا أخذت هي المبادرة لإخباره، فسوف يتفهم الموقف، وسيناقشانه معاً لإيجاد حل.

ومع ذلك، أكد أنه إذا اكتشف الأمر لاحقاً، فستكون هناك عواقب، وهي على دراية بها بالفعل. وقال: "لقد نشأت على هذا الفهم، لذا أصبح من الطبيعي بالنسبة لها أن تأتي إلي عندما يخطئ شيء أو عندما ترتكب خطأ."

وأشار: "ابنتي لديها جهاز آيباد، يتضمن تيك توك ويوتيوب والعديد من التطبيقات الأخرى. ومع ذلك، لا تقوم أبداً بتحميل أي شيء دون موافقتي. لدي أيضاً إمكانية الوصول إلى جميع حساباتها وكلمات المرور الخاصة بها. أتحقق أحياناً من سجل مشاهدتها وبحثها، وقمت بتمكين ميزة تقييد المحتوى على تيك توك لحظر المواد غير المناسبة للمستخدمين دون 18 عاماً."

شدد على جهوده لحماية ابنته من المحتوى غير المناسب. "أحياناً، تعرض لي مقطع فيديو يظهر فجأة، لذا أبقى على دراية بما تصادفه." وأشار إلى أن التواصل المفتوح وتوفير شعور بالأمان أمران حاسمان للحفاظ على سلامة الأطفال عبر الإنترنت.

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التحكم والتوجيه بدلاً من المنع

تؤمن أم كلثوم، والدة لستة أطفال، بأن الأطفال حساسون ويجب عدم حرمانهم تماماً من الأشياء. بدلاً من ذلك، تفضل أن تشرح لهم كل شيء، مسلطة الضوء على نقاط القوة والضعف.

وقالت: "أقضي وقتاً معهم وأتحدث إليهم. أزيد تدريجياً من الوقت الذي يمكنهم فيه استخدام الآيباد كل عام لمنعهم من الإدمان على التكنولوجيا."

وأضافت أنها تتحكم في التطبيقات التي يمكن لأطفالها الوصول إليها وتستخدم إعدادات الجهاز لإدارة وقت الشاشة وتقييد المحتوى الذي يتجاوز مستوى أعمارهم.

"أعلم أطفالي كيفية التعبير عن أنفسهم والتحدث عن أي شيء يزعجهم أو يجعلهم غير مرتاحين، حتى أتمكن من توجيههم بالطريقة الصحيحة."

وقالت روضة مصبح، والدة لأربعة أطفال، إنها تقوم بتشغيل مقاطع فيديو من يوتيوب على التلفزيون في غرفة المعيشة حتى تتمكن من مراقبة ما يشاهده أطفالها.

وأضافت: "بالنسبة للتلفزيون، لا تتم مشاهدته إلا في غرفة المعيشة تحت إشرافنا المستمر. كما أتأكد من اختيار التطبيقات والألعاب التعليمية التي تساعدهم على تطوير مهارات جديدة. أنضم إليهم خلال جلسات اللعب والتعلم لجعل وقت الشاشة أكثر إيجابية وذات مغزى."

وأضافت: "الآيباد مسموح به فقط لفترات محدودة في المنزل. لا يمكن للأطفال تحميل أي تطبيقات بمفردهم - يتطلب ذلك رمزاً سرياً خاصاً لا يمكن لأحد غيري إدخاله. يُسمح لهم فقط باستخدام التطبيقات التي قمت بتثبيتها بالفعل."

وكانت "الخليج تايمز" قد ذكرت في تقرير سابق أن بناء الثقة يعزز الصدق والانفتاح بين الأطفال ووالديهم. وتترسخ الثقة عندما يشعر الأطفال أنه يمكنهم التحدث مع والديهم عن أي شيء دون خوف من الحكم عليهم. وتخلق المحادثات المنتظمة بيئة يشعر فيها الأطفال بالراحة لمشاركة أفكارهم.