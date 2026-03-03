"الرفاهية قبل الاختبار".. مدارس الإمارات تعيد هندسة الامتحانات لتخفيف الضغط عن الأسر

مع استمرار الإجراءات الاحترازية في إعادة تشكيل الروتين في جميع أنحاء الإمارات، ربما تكون الفصول الدراسية قد انتقلت عبر الإنترنت، لكن ضغط موسم الامتحانات لم يختفِ.

بدلاً من ذلك، تعيد المدارس صياغة جداول التقييم خلف الكواليس، محاولة حماية المعايير الأكاديمية مع تخفيف الضغط على العائلات التي تتصارع مع الأجهزة المشتركة، والاتصال المتقطع، والأطفال القلقين الذين يسألون عما سيأتي بعد ذلك.

من عجمان إلى دبي، يقول قادة المدارس إن الهدف ليس مجرد إبقاء الاختبارات في مسارها الصحيح، بل ضمان ألا يشعر أي طالب بالحرمان بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

سواء من خلال جداول الامتحانات المتداخلة، أو أوراق البورد المؤجلة، أو المواعيد النهائية المرنة، أو التركيز الأكبر على التقييمات الشفهية والتأملية، تعيد المؤسسات معايرة كيفية قياس التعلم خلال هذه الفترة المؤقتة من الاضطراب.

جداول زمنية متداخلة

في الأكاديمية الملكية عجمان، وهي جزء من مجموعة نورث بوينت التعليمية، قالت الدكتورة بريما موراليدهار إن خطط التقييم تم تعديلها مع مراعاة العدالة.

“لقد تم إعادة صياغة جداول التقييم لدينا، الداخلية وامتحانات CBSE، بعناية لضمان المساواة وإمكانية الوصول.

لقد قمنا بتحديد جداول زمنية متداخلة لدعم المنازل التي يتقاسم فيها الأشقاء الأجهزة، وقمنا بتوسيع المرونة حيث تنشأ تحديات الاتصال. لقد مكنت سياستنا الراسخة الخاصة بإحضار جهازك الخاص (BYOD) في الصفوف المتوسطة والعليا من الانتقال السلس، بينما يواصل المتعلمون الأصغر سنًا استخدام الشاشات بحد أدنى ومناسب لأعمارهم.”

مع مواجهة العديد من العائلات لمشكلات مشاركة الأجهزة والاتصال، أصبحت الجداول الزمنية المتداخلة والمواعيد النهائية المرنة ضرورية.

تتكيف المدرسة أيضًا مع كيفية قياس التعلم بينما يحضر الطلاب عن بُعد.

“بالنسبة للامتحانات الكتابية، نراقب أنماط الحضور عن كثب. بمجرد أن يكون لدينا حضور طلابي مستقر، سيتم إدخال اختبارات منظمة عبر الإنترنت، مع قيام المعلمين بالتعليق والتقييم رقميًا وفقًا للتدريب. في غضون ذلك، نعمل على تعزيز التقييمات الشفهية، والأسئلة التأملية، والمناقشات الجماعية الصغيرة للحفاظ على النزاهة والدقة الأكاديمية،” أضافت موراليدهار.

وأشارت إلى أن الامتحانات عبر الإنترنت واسعة النطاق تثير مخاوف بشأن العدالة في جميع أنحاء العالم، وأضافت:

“يشكل الإشراف على الامتحانات عبر الإنترنت واسعة النطاق تحديات تتعلق بالعدالة على مستوى العالم؛ وبالتالي، يظل تركيزنا على المشاركة الأصيلة والتغذية الراجعة الهادفة. يعمل معلمو الفصول والمشرفون ورؤساء الأقسام بلا كلل للحفاظ على نسبة حضور عالية وجلسات إثرائية.”

جلسات دعم أكاديمي خاصة لفصول البورد

تبنت مدرسة سبرينغديلز دبي نهجًا منظمًا بالمثل. وقال المدير ديفيد جونز إن كلاً من الرفاهية والمعايير الأكاديمية تظل محورية في استجابة المدرسة’.

“مع وضع رفاهية الطلاب والمعايير الأكاديمية في المقدمة، نفذت المدرسة خطة استجابة منظمة تتناول كلاً من الامتحانات الداخلية وامتحانات مجلس CBSE الخارجية.”

كما كرر كيف قام المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) بتأجيل الامتحانات المقررة في 5 و 6 مارس لمناطق الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وسيقوم بمراجعة الوضع قبل الإعلان عن مواعيد معدلة.

ولضمان بقاء الطلاب الكبار مركزين خلال الفترة الانتقالية، أضاف: “يتم توفير جلسات دعم أكاديمي خاصة لضمان بقاء طلاب الصفين 10 و 12 مستعدين تمامًا ومشاركين أكاديميًا خلال الفترة الانتقالية.”

داخليًا، تمت مراجعة التقييمات وتعديلها لتقليل الضغط على العائلات التي تتكيف مع التعلم عن بعد.

“بالنسبة لجداول التقييم الداخلي في مدرستنا، فقد تمت مراجعتها وتعديلها بعناية عند الضرورة. حيثما كان ذلك ضروريًا، تمت إعادة جدولة التقييمات لضمان الحد الأدنى من التعطيل وتجنب الإجهاد غير الضروري للطلاب. وقد تمت إعادة جدولة الامتحانات التي كانت مخططة في الأصل لأيام التعلم عن بعد بشكل استراتيجي لضمان دعمها الأفضل لأداء الطلاب ورفاهيتهم.”

وأضاف أن التعلم غير المتزامن قد تم تعزيزه، مما يسمح للطلاب بالمراجعة بوتيرتهم الخاصة مع مواد منظمة ودعم موجه.

في عجمان، أكملت مدرسة وودلم بارك امتحاناتها الأساسية قبل تصاعد الوضع.

وقالت المديرة بانو شارما إن ذلك وفر بعض الراحة.

“في ضوء الوضع الحالي، قمنا بمراجعة جدول التقييم الخاص بنا. لحسن الحظ، أكملنا امتحانات المواد الأساسية الأسبوع الماضي. بالنسبة للامتحانات المتبقية، قمنا بإجراء التعديلات اللازمة على الجدول الزمني لضمان الحد الأدنى من التعطيل ولحماية رفاهية الطلاب’.”

إعطاء الأولوية للرفاهية العاطفية

بالإضافة إلى الجانب الأكاديمي، تعطي المدرسة الأولوية للرفاهية العاطفية من خلال التواصل المخصص.

“نواصل الحفاظ على التواصل الواضح وتقديم الدعم الأكاديمي والعاطفي اللازم لمساعدة طلابنا على الشعور بالثقة والأمان من خلال مبادرتنا ‘أوقاتكم’، حيث يمكن للآباء والطلاب التحدث مع المستشارين وكبار القادة من خلال جلسات مثل ‘افتحوا قلوبكم.’”

في مدرسة كريدنس الثانوية بدبي، قالت المديرة التنفيذية ديبيكا ثابار إن المدرسة تتبع عن كثب التوجيهات التنظيمية الصادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA).

“نحن نتبع الإرشادات الصادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) ونحن متوافقون تمامًا مع التوجيهات المقدمة. تظل أولويتنا الفورية هي رفاهية وسلامة طلابنا وموظفينا. كما نصحنا، لقد انتقلنا إلى التعلم عبر الإنترنت، وتم تأجيل مواعيد الامتحانات وفقًا للتوجيهات التنظيمية. كما تم تأجيل امتحانات مجلس CBSE. نظل مرنين ومستعدين لإعادة جدولة مواعيدنا مع إصدار المزيد من الإرشادات.”