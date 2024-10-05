الرعاية الصحية في الإمارات: تجربة شخصية تتجاوز التوقعات

"ألكسندر إيشاكو"، النيجيري البالغ من العمر 68 عاماً، هو أحد هؤلاء المرضى الذين لجأوا إلى الإمارات العربية المتحدة طلبًا للمساعدة. بعد تعرضه لحادث سيارة خطير أدى إلى تفاقم حالته الحالية من الشلل النصفي الأيسر، أدرك ألكسندر أنه بحاجة إلى رعاية متخصصة. بعد أن رأى تحسناً كبيراً بالفعل خلال زيارة سابقة إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2016، عاد، سعياً للعلاج في مستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.