الرعاية الصحية في الإمارات: تجربة شخصية تتجاوز التوقعات
خضع "أجيث كانادي"، المقيم في الإمارات منذ فترة طويلة، مؤخراً لعملية جراحية لإزالة فتق سري في مستشفى "أستر" في الشارقة. وفي معرض حديثه عن تجربته، قال أجيث: "كانت الرعاية التي تلقيتها من الجراح وطبيب التخدير والفريق الطبي بأكمله تتجاوز توقعاتي. لم أشعر أبدًا أنني في مستشفى، بل شعرت وكأنني في منزلي".
بالنسبة لأجيث، تجاوزت التجربة مجرد العلاج الطبي، بل كانت تتعلق بالتعاطف والاحترافية التي اختبرها في كل خطوة. وأضاف: "الثقة بين المريض والطبيب أمر بالغ الأهمية، ويحرص مقدمو الرعاية الصحية هنا على التأكد من أنك تشعر بالاهتمام"، مسلطًا الضوء على قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على خلق بيئة هادئة تضع المريض في المقام الأول، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعافيه السريع.
إن قصة أجيث هي واحدة من العديد من القصص التي تؤكد على السبب وراء استمرار نظام الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة في اكتساب ثقة سكانها. فقد كشف تقرير حديث صادر عن شركة "براند فاينانس" أن 81% من سكان الإمارات العربية المتحدة أعربوا عن رضاهم الشديد عن الرعاية الصحية في البلاد، وهو مؤشر واضح على جودة الرعاية الصحية المتاحة في جميع أنحاء الإمارات وسهولة الوصول إليها.
رعاية إنسانية وليس تكنولوجيا فقط
بالنسبة إلى "عائشة كولا" المقيمة في عجمان، لعبت منظومة الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة دوراً أساسياً خلال إحدى أهم الأوقات في حياتها، وهي ولادة طفلها. ورغم أنها فكرت في البداية في السفر إلى بلدها الأصلي للولادة، إلا أن عائشة اختارت في النهاية مستشفى ثومبي الجامعي بسبب المرافق الطبية المتقدمة المتاحة في الإمارات العربية المتحدة.
"من الفحوصات الطبية إلى الولادة، كان كل شيء سلساً"، هكذا قالت عائشة، مستذكرة الرعاية الاستثنائية التي تلقتها. "كان الأطباء لطفاء، وعاملتني الممرضات كأنني ابنتهن. حتى أنهن احتفلن معي بعد ولادة ابني، مما جعل التجربة لا تُنسى".
تعكس اللمسة الشخصية التي عاشتها عائشة ثقافة الرعاية المترسخة التي أصبحت تحدد قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة لها، لم يكن قرار البقاء في الإمارات العربية المتحدة من أجل الولادة يتعلق بالتكنولوجيا الطبية فحسب، بل يتعلق أيضًا بالأشخاص الذين جعلوها تشعر بالدعم طوال رحلتها.
الوقوف مرة أخرى
ولكن ليس سكان الإمارات العربية المتحدة فقط هم من يستفيدون من الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي في الدولة. بل إن المرضى من جميع أنحاء العالم يختارون الإمارات بشكل متزايد كوجهة للعلاجات المتقدمة والإجراءات الطبية. وقد أدى الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والمهنيين ذوي المهارات العالية والرعاية الرحيمة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز للسياحة الطبية.
"ألكسندر إيشاكو"، النيجيري البالغ من العمر 68 عاماً، هو أحد هؤلاء المرضى الذين لجأوا إلى الإمارات العربية المتحدة طلبًا للمساعدة. بعد تعرضه لحادث سيارة خطير أدى إلى تفاقم حالته الحالية من الشلل النصفي الأيسر، أدرك ألكسندر أنه بحاجة إلى رعاية متخصصة. بعد أن رأى تحسناً كبيراً بالفعل خلال زيارة سابقة إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2016، عاد، سعياً للعلاج في مستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.
وعند وصوله، اكتشف الأطباء وجود مشكلة في الورك وضعف شديد في أطرافه اليسرى، مما منعه من الوقوف أو المشي بشكل مستقل. بدأ ألكسندر برنامج إعادة تأهيل مكثف شمل العلاج المائي وتمارين تقوية العضلات وتدريب المشي الآلي باستخدام هيكل خارجي. كانت زوجته، موبو رابي إيشاكو، سعيدة للغاية لرؤية تقدمه. وقالت، ممتنة لجهود فريق الرعاية الصحية الإماراتي: "عندما أرسلت صورًا له وهو يسير عائداً إلى منزله في نيجيريا، بكت عائلتنا من الفرح".
وفي غضون أربعة أسابيع فقط، تمكن ألكسندر من الوقوف والمشي بمساعدة عصا. وقال إيشاكو: "كان تقدمه ملحوظًا بفضل الرعاية ذات المستوى العالمي التي تلقاها في الإمارات العربية المتحدة".
وتسلط مثل هذه القصص الضوء على الأسباب التي تجعل الدولة وجهة موثوقة للرعاية الصحية، سواء بالنسبة لسكانها أو المرضى الدوليين. فمن العمليات الجراحية المعقدة إلى الإجراءات الروتينية، فإن مرافق الرعاية الصحية في الدولة مجهزة للتعامل مع مجموعة واسعة من الاحتياجات الطبية بتعاطف وخبرة.
إن الاستثمار المستمر من جانب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في أحدث التقنيات، إلى جانب مبادرات الرعاية الصحية الوقائية، يضمن أن النظام على استعداد لمواصلة التحسن. ومع التركيز على الابتكار ورعاية المرضى، يمكن للمقيمين والسياح الطبيين أن يتطلعوا إلى مستقبل أكثر إشراقًا للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.