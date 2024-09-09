الرحلات المدرسية الطويلة تعرض الأطفال لمشاكل صحية ونفسية

وقالت الوافدة الباكستانية نيجات، إن ابنتها غالباً ما تغفو في الحافلة أثناء تنقلاتها الصباحية والمسائية. وأضافت: "تغفو ابنتي أثناء ذهابها إلى المدرسة وأحياناً في طريق العودة أيضاً. ولا يعود ذلك إلى طول الرحلة إلى المسافة فحسب؛ بل إن الحافلة تستغرق وقتاً أطول على الطريق بسبب الازدحام المروري والاختناقات المرورية في مناطق معينة. ويحدث التأخير غالباً على طريق الاتحاد خلال ساعات الذروة. ومع ذلك، أود أن أؤكد أن حافلات المدارس هي الخيار الأكثر أماناً للآباء".