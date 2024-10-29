الرحلات الجماعية تجذب الشباب خلال عطلة اليوم الوطني

وأضاف محمد أن تركيا، والتي لطالما كانت وجهة محببة لديهم، تشهد تراجعاً في الإقبال من قبل الشباب في الوقت الحالي. وقال: "بالرغم من تنظيمنا لأكثر من 200 رحلة خلال العامين الماضيين، إلا أن تعقيدات الحصول على التأشيرة تُعيق رغبة العديد من الشباب في زيارتها". وتابع: "يتجه الشباب بدلاً من ذلك إلى وجهات أخرى لا تفرض تأشيرات دخول مثل روسيا وجورجيا وقيرغيزستان وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان، فهي دول تُناسب إمكانياتهم المادية وتتميز بسهولة إجراءات الدخول وانخفاض نسب رفض طلبات التأشيرة".