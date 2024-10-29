الرحلات الجماعية تجذب الشباب خلال عطلة اليوم الوطني
يشهد قطاع السفر انتعاشاً ملحوظاً مع اقتراب عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتزايد إقبال الشباب، وخاصةً الجيل زد، على خيارات السفر الاقتصادية. ويلجأ الكثير منهم إلى السفر مع مجموعات من الأصدقاء لتقاسم النفقات وتخفيف العبء المادي، وفقاً لما أفاد به وكلاء السفر.
أكد "أشيا نزار"، الرئيس التنفيذي لشركة "أكبر ترافيلز"، على ارتفاع نسبة حجوزات المسافرين الشباب هذا العام، وخاصةً جيل الألفية والجيل زد، مشيراً إلى إقبالهم المتزايد على الرحلات المتنوعة والمناسبة مادياً. وقال: "تجذب الوجهات التي تقدم مزيجاً من الثقافة والمغامرة وتجارب الطعام المميزة اهتمام الشباب بشكل خاص".
وكشفت دراسة حديثة أجرتها وكالة السفر عبر الإنترنت "مسافر دوت كوم" (Musafir.com) عن تفضيل المسافرين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و27 عاماً، للوجهات الفريدة من نوعها والمناسبة لميزانياتهم، مع باقات سياحية تتراوح أسعارها بين 2500 و3500 درهم للشخص الواحد. وفي هذا السياق، أشار "راهيش بابو"، مدير العمليات التنفيذي للوكالة، إلى تنامي حجوزات مجموعات الأصدقاء، قائلاً: "تشكل الرحلات العائلية حالياً 35% من إجمالي الحجوزات، تليها رحلات الأزواج بنسبة 30%، ثم رحلات الأصدقاء بنسبة 15%، وأخيراً الرحلات الفردية بنسبة 12%".
الرحلات الجماعية
أكد أحد وكلاء السفر أن شغف الشباب بالسفر قد ازداد بشكل ملحوظ، خاصةً في أعقاب جائحة كوفيد. وفي هذا السياق، قال "محمد أزير"، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا رود تيلز": "لاحظنا من خلال تجربتنا أن الأجيال الشابة تُعطي أولوية كبيرة للسفر، وأن الرحلات الجماعية تشكل الخيار الأمثل للكثيرين منهم بحثاً عن التوفير، إذ تمكنهم من مشاركة تكاليف الإقامة والمواصلات والأنشطة، مما يخفف العبء المادي عليهم".
وأردف قائلاً: "يسعى هؤلاء المسافرون دائماً للحصول على أفضل الأسعار، وتختلف نفقاتهم بشكل كبير وفقاً لوجهة السفر ونوع الرحلة، إلا أنهم يميلون إلى الخيارات المُوفرة التي تُناسب ميزانياتهم، والتي تبدأ من حوالي 2500 درهم للرحلة. كما يفضلون الإقامة في أماكن معقولة التكلفة، وغالباً ما يلجؤون إلى باقات السفر التي تُقدم عروضاً مُجزية على تذاكر الطيران والأنشطة".
قالت "كومال شنديل"، المديرة العامة لشركة "جو كايت ترافيلز"، أن شغف جيل زد بالسفر يعكس مدى تقديرهم للتجارب الجديدة وحرصهم على اكتساب المزيد من الخبرات. وأضافت: "يستعد هؤلاء الشباب لإنفاق ما بين 2500 و5000 درهم إماراتي في المتوسط على رحلاتهم، ويتفاوت هذا المبلغ وفقاً لوجهة السفر ومدة الإقامة. ويُعد هذا دليلاً واضحاً على روح المغامرة التي تتميز بها هذه الفئة ورغبتها في صنع ذكريات لا تُنسى، بالإضافة إلى رغبتهم في مشاركة هذه التجارب مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي".
الوجهات الشعبية
أوضحت "أشيا" أن اختيار الوجهات بالنسبة للكثير من الشباب يرتكز بشكل أساسي على نوعية التجارب التي تقدمها. وأضافت: "تُعد تايلاند وبالي من الوجهات المُفضلة لما تتميز به من شواطئ خلابة ومراكز صحية رائعة، بينما تلقى جورجيا وأذربيجان إقبالاً كبيراً بفضل مناظرهما الطبيعية الخلابة وأنشطتهما المُثيرة في الهواء الطلق. أما تركيا، وبالتحديد اسطنبول وكابادوكيا، فتجذب الشباب الباحثين عن الانغماس في الثقافات المُختلفة، فيما تُعد جزر المالديف الخيار الأمثل لمن يبحث عن عطلة شاطئية بأسعار معقولة".
وأضاف محمد أن تركيا، والتي لطالما كانت وجهة محببة لديهم، تشهد تراجعاً في الإقبال من قبل الشباب في الوقت الحالي. وقال: "بالرغم من تنظيمنا لأكثر من 200 رحلة خلال العامين الماضيين، إلا أن تعقيدات الحصول على التأشيرة تُعيق رغبة العديد من الشباب في زيارتها". وتابع: "يتجه الشباب بدلاً من ذلك إلى وجهات أخرى لا تفرض تأشيرات دخول مثل روسيا وجورجيا وقيرغيزستان وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان، فهي دول تُناسب إمكانياتهم المادية وتتميز بسهولة إجراءات الدخول وانخفاض نسب رفض طلبات التأشيرة".
ارتفاع الأسعار
حذر وكلاء السفر من ارتفاع أسعار تذاكر السفر لعطلة اليوم الوطني إلى مستويات قياسية، مما يجعل الحجوزات في اللحظات الأخيرة أمراً مُكلفاً. وفي هذا السياق، أفاد "كونال نانيك"، مدير "ماركوبولو هوليديز"، بأن "أسعار التذاكر لعطلة اليوم الوطني تبلغ ذروتها في سبتمبر، مع عودة العائلات من إجازات الصيف، واستعدادهم للعطلة القصيرة التالية". وأكدت "كومال" على تفاوت نسب الزيادة في أسعار التذاكر، مُشيرةً إلى أنها "تتراوح بين 20% و50% مقارنةً بالأسعار العادية، نتيجةً لزيادة الطلب مع رغبة الجميع في الاستمتاع بهذه المناسبة الوطنية".