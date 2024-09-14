الرحلات البحرية.. الخيار الأمثل في عطلة اليوم الوطني

يعتقد المسؤولون التنفيذيون في صناعة السفر أن هذا المزيج من القدرة على تحمل التكاليف والراحة والتنوع هو ما يجعل الرحلات البحرية خيارًا شائعًا، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع الطويلة مثل اليوم الوطني. قال فارغيز: "نشهد طلبًا متزايدًا على الرحلات البحرية القصيرة التي تستمر ليلتين أو ثلاث ليالٍ لأنها توفر ملاذًا مثاليًا للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بعطلة دون أخذ الكثير من الوقت بعيدًا عن العمل".