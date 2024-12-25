الرجل الحديدي.. قصة 80 عاماً من الشغف والحرفة

وأعرب ابنه سيد حسن، الذي يرافق والده إلى القرية العالمية كل يوم، عن إعجابه بالتزام والده. وقال حسن: "إنه قدوتي. حتى في سن 84 عامًا، فهو يعمل بجد أكثر من أي شخص أعرفه. وهو يقول دائمًا، إذا توقفت يديك عن العمل، يتوقف قلبك عن الحياة".