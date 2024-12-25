الرجل الحديدي.. قصة 80 عاماً من الشغف والحرفة
تروي الخطوط الموجودة على يدي سيد مراد حكاية عقود قضاها في دق وتذويب وتشكيل الحديد والصلب وتحويلهما إلى أدوات وظيفية. واليوم، وهو في الخامسة والثمانين من عمره، يواصل مراد العمل كحداد، محافظًا على الحرفة التي كانت شغفه طيلة حياته والتي ورثها عن والده.
قال مراد بفخر وهو يجلس في متجره 'الحداد سيد' في القرية التراثية بالقرية العالمية: 'كان جميع أصدقائي ينادونني بـ 'الرجل الحديدي' منذ طفولتي. ثم أصبحوا يعرفونني بهذا الاسم'.
منذ عام 1997، عندما بدأت القرية العالمية في خور دبي، قام مراد وابنه سيد حسن بإحياء تقنياتهم التقليدية للزوار من جميع أنحاء العالم.
"كان المكان صغيرًا في ذلك الوقت"، كما يتذكر مراد. "كنا نحضر كل ما لدينا من ورشة عمل في عجمان ونبيعه هنا. والآن، في موقعها الحالي، لدينا الأدوات اللازمة لصب المعادن وتشكيلها في الموقع مباشرةً".
البداية
عندما كان مراد في الخامسة من عمره لم يكن يلعب بالألعاب بل بالمعادن الخام، بدأت رحلته في مهنة الحدادة مبكراً، حين كان يرافق والده إلى مكان عمله في عجمان.
في سن السابعة فقط، انضم إلى هذه المهنة، وتعلم كيفية صناعة المفصلات وأدوات التثبيت والأغلال والمراسي للقوارب التقليدية. يقول مراد: "في الماضي، كان الطلب على قطع غيار القوارب كبيرًا للغاية. كنت أشعر بالفخر بالعمل عليها. كانت هذه المهنة تعتبر من أفضل الوظائف التي يمكن أن يقوم بها حداد".
"أتذكر أنني قلت لوالدي ذات يوم سأدير عملاً خاصاً بي"، قال مراد مبتسماً. وبحلول سن الثامنة عشرة، كان مراد قد وفر ما يكفي من المال للزواج وبدء حياته الخاصة. وأضاف وهو يتأمل سنواته الأولى: "كانت حياة بسيطة".
وبعد اكتساب الخبرة، صقل مراد حرفته، فأتقن فن صناعة الأدوات الزراعية مثل المعاول والمجارف اليدوية وسكاكين إزالة الأعشاب الضارة على مر السنين. كما أصبح خبيرًا في صناعة المنجل التقليدي ذي الشفرة المنحنية المسننة. وقال مراد: "هناك نوعان من المنجل، أحدهما للحصاد والآخر لقطع محصول النخيل".
حرفية في كل قطعة
وتعود جذور عملية صنع الأدوات التي يبتكرها مراد إلى التقاليد، وتتطلب قدراً كبيراً من الصبر والمهارة. ويقول: "لإنتاج سكين أو "طاوا" (محمصة قهوة)، نبدأ بصهر الحديد فوق نار الفحم. وبمجرد أن يصبح قابلاً للطرق، نضعه على "سندان" (كتلة معدنية) ونطرقه حتى يأخذ شكله النهائي". وتستغرق العملية الدقيقة أكثر من خمسة أيام لإكمال منتج واحد فقط.
ويتخصص مراد أيضًا في صناعة السكاكين التقليدية. ويقول: "إن صناعة السكاكين بالطريقة التقليدية هي شكل من أشكال الفن. نبدأ بموقد يعمل بالفحم، حيث نقوم بتسخين المعدن حتى يتوهج باللون الأحمر الساخن، ثم نطرقه حتى يصل إلى الشكل المطلوب".
ثم يتم تبريد السكين في الماء وتقويتها بالزيت قبل بردها وشحذها باستخدام الأدوات التقليدية. وقال "تستغرق هذه العملية أكثر من ثلاثة أيام، لكن النتيجة تستحق العناء"، مسلطًا الضوء على العناية التي يتم بذلها في كل شفرة.
لا يقل صنع المقبض الخشبي للسكين تعقيدًا. يختار مراد الأخشاب القوية مثل خشب الجوز أو خشب الورد، ويقطعها إلى قشور تتناسب تمامًا مع المقبض، ويحفر ثقوبًا فيها، ويثبتها بالدبابيس والمسامير.
يقوم بتشكيل المقبض باستخدام الملفات وورق الصنفرة حتى يصبح على ما يرام. يقول مراد: "قد تستغرق هذه العملية من بضع ساعات إلى بضعة أيام، اعتمادًا على التصميم".
"لا مجال للمقارنة مع المنتجات المصنوعة آليًا"
ورغم تفانيه، اعترف مراد بأن المبيعات تباطأت في كل من القرية العالمية وورشته في عجمان. وقال: "الآن يشتري الناس من الأسواق، حيث تصنع الآلات المنتجات. لكن لا يمكننا مقارنة المنتجات المصنوعة يدويًا بتلك المنتجات. كل قطعة نصنعها تحكي قصة - إنها ليست مجرد أداة، بل عمل فني".
لا يزال شغف مراد بحرفته راسخًا، حتى مع تغير السوق. يقول، وعيناه تتألقان بالفخر: "لقد كنت أعمل في هذا المجال طوال حياتي، وسأستمر في العمل ما دمت أستطيع".
وأعرب ابنه سيد حسن، الذي يرافق والده إلى القرية العالمية كل يوم، عن إعجابه بالتزام والده. وقال حسن: "إنه قدوتي. حتى في سن 84 عامًا، فهو يعمل بجد أكثر من أي شخص أعرفه. وهو يقول دائمًا، إذا توقفت يديك عن العمل، يتوقف قلبك عن الحياة".
"إنها ليست وظيفة، إنها هويتي"
"هذه ليست مجرد وظيفة بالنسبة لي، بل هي شخصيتي"، قال مراد. فهو لا يقوم بتشكيل المعادن فحسب، بل إنه يشكل إرثًا. كما يشعر حسن بقيمة هذا الإرث. قال حسن، وهو يقف بجانب والده، فخورًا بمواصلة التقليد العائلي: "أريد أن أبقي عمله حيًا، وأن أنقله إلى الجيل التالي".