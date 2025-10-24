الراحة الفائقة: الإمارات تُلخّص الرفاهية في 15 دقيقة

العيش في الإمارات العربية المتحدة يُشعرك وكأنك تعيش حياةً سريعة، ولكن بأفضل طريقة ممكنة. هنا، الراحة ليست مجرد ميزة، بل أسلوب حياة. كل ما تحتاجه تقريبًا، من البقالة إلى الخدمات الحكومية، يُمكنك إنجازه في غضون 15 دقيقة فقط، غالبًا ببضع نقرات على هاتفك.
هل نسيتَ فطورك في منتصف الطريق إلى المنزل؟ لا بأس. هل تشتهي شاورما الساعة الحادية عشرة مساءً؟ ستجدها على عتبة دارك قبل أن ينتهي تصفحك على تيك توك. حتى لو هبطتَ من رحلة ليلية إلى شقة فوضوية، يمكنك طلب خدمة تنظيف في الطريق قبل تفريغ أمتعتك.
في الإمارات العربية المتحدة، الراحة ليست مفهومًا مستقبليًا، بل هي حاضر. خمس عشرة دقيقة ليست مجرد مقياس للوقت، بل هي معيار لأسلوب الحياة.
فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك إنجازها في 15 دقيقة أو أقل:
يمكن لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على المنتجات الطازجة والوجبات الخفيفة والمشروبات وحتى أدوات المطبخ في غضون 15 دقيقة، وذلك بفضل خدمات التوصيل السريع من Noon Minutes وCareem Quik وAmazon Now.
تعمل هذه الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في معظم المناطق، مما يعني أنه يمكنك الحصول على ما تحتاجه في أي وقت - سواء كانت فاكهة طازجة لتناول الإفطار أو منظف لغسيل الملابس في اللحظة الأخيرة.
بالنسبة لـ Noon، قم ببساطة بتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم انقر فوق "15 دقيقة"، وأضف العناصر الخاصة بك، ثم قم بالدفع.
بالنسبة لتطبيق Careem، افتح التطبيق وانقر على "احصل على Fresh Quik" لاستعراض العناصر الأساسية.
بالنسبة لأمازون، حدد "الآن" لتوصيل البقالة خلال 15 دقيقة.
لم يعد تأسيس الأعمال في الإمارات العربية المتحدة يستغرق أيامًا من المعاملات الورقية. بفضل "بشير"، منصة الخدمات الإلكترونية المتكاملة، يمكن لرواد الأعمال تأسيس شركاتهم في 15 دقيقة فقط.
يتصل تطبيق "بشير" بالعديد من الدوائر الحكومية الفيدرالية والمحلية، مما يسمح للمستثمرين بالحصول على كل شيء بدءًا من الترخيص التجاري إلى عضوية غرفة التجارة في عملية واحدة سلسة.
توفر المنصة أيضًا أدوات مفيدة، مثل مُرشد إعداد الأعمال، الذي يُقدّر تكاليف الإعداد ويُحدد متطلبات الترخيص. بمجرد دفع الرسوم والتحقق من المستندات، تُصدر تراخيصك إلكترونيًا، ما يعني أنه يمكنك البدء فورًا في ممارسة الأعمال.
للتقديم، ستحتاج إلى بطاقة هوية إماراتية سارية، وحساب بطاقة هوية إماراتية، وتوقيع رقمي لبطاقة هوية إماراتية (مطلوب فقط للشركات ذات المسؤولية المحدودة)
هل نسيتَ حجز عاملة نظافة قبل وصول الضيوف؟ أو تحتاج إلى مساعدة بعد أسبوع طويل؟ في الإمارات، يمكنك حجز خادمة أو خدمة تنظيف في غضون 15 دقيقة عبر منصات مثل Urban Company وJustLife.
تتجاوز هذه الخدمات التنظيف الأساسي - حيث تقدم خدمات الغسيل والكي، ورعاية الحيوانات الأليفة، وغسل الأطباق، وإعداد المطبخ، وحتى المساعدة في التعبئة أو فك التعبئة.
سواءً كنتَ بحاجة إلى تنظيف عميق لمرة واحدة أو مساعدة أسبوعية منتظمة، فالعملية بسيطة. تفضل بزيارة مواقع المنصة أو افتح التطبيقات، واختر الخدمة التي تناسبك، ثم أكد الحجز. المساعدة في الطريق خلال دقائق.
مع نمو سكان الإمارات العربية المتحدة وتطور مدنها، يتطلع مخططو المدن إلى رؤية جديدة - مدينة الـ 15 دقيقة. الفكرة؟ ضمان أن تكون جميع الخدمات الأساسية - العمل، والمتاجر، والرعاية الصحية، والترفيه - على بُعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام أو بالدراجة من المنزل.
وقال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية لصحيفة خليج تايمز في وقت سابق: "مدينة الـ15 دقيقة هي مفهوم حضري سكني يمكن فيه إنجاز معظم الضروريات اليومية إما سيرًا على الأقدام أو بالدراجة من منازل السكان".
ماذا لو استطعت الوصول من دبي إلى رأس الخيمة أسرع من طلب قهوتك؟ قد يكون ذلك ممكنًا قريبًا.
تعتزم شركة Joby Aviation، مشغل التاكسي الجوي الكهربائي، إطلاق رحلات بالتاكسي الجوي مدتها 15 دقيقة بين مطار دبي الدولي وجزيرة المرجان في النصف الأول من عام 2027. وستساهم هذه الخدمة في خفض وقت السفر من أكثر من ساعة إلى ربع ذلك فقط.
في المرحلة الأولى، سينطلق التاكسي الطائر من مطار دبي الدولي إلى جزيرة المرجان، التي ستحتضن منتجعات وين التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات. وفي المرحلة الثانية، من المقرر أن ينطلق من جزيرة المرجان إلى جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الإمارات العربية المتحدة.
