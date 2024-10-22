مريم الزعابي: بطلة إماراتية في سماء الطوارئ

وفي معرض حديثها عن تجاربها الأولى في هذا المجال، تذكرت مريم: "عندما بدأت العمل قبل عامين، كان الأمر أشبه بتدفق الأدرينالين في عروقي. كنت متحمسة لتطبيق ما تعلمته في المدرسة أخيراً!" وأكدت أنه في حين أن العديد من الحالات الأرضية قد تكون واضحة، فإن تحديات مهام الإسعاف الجوي هي التي أشعلت شغفها حقًا. وقالت: "إنه لأمر لا يصدق أن نقدم مساعدة شاملة في أكثر البيئات تحديًا".