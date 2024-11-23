الرئيس الفلبيني يزور الإمارات لتعزيز العلاقات في 26 نوفمبر
من المقرر أن يقوم الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور بزيارة عمل لمدة يوم واحد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 26 نوفمبر.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلبيني مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في أبوظبي بعد ظهر ذلك اليوم، بحسب بيان رسمي صادر عن مكتب الاتصالات الرئاسي الفلبيني.
ومن المنتظر أن تفضي هذه الحوارات البناءة إلى اتفاقيات من شأنها تعميق العلاقات بين البلدين، وتشكيل مجالات للتعاون تستغل بشكل متبادل قيمهما ومصالحهما المشتركة.
وأضاف البيان أنه رغم أن زيارة الرئيس ستكون قصيرة، فإن حسن النية والفرص التي ستخلقها ستكون كبيرة، مما يؤدي إلى علاقات أقوى بين الفلبين والإمارات العربية المتحدة.
وسوف ينقل ماركوس جونيور أيضاً امتنان الحكومة الفلبينية لقيادة الإمارات التي استفادت من المواهب الفلبينية، مما سمح لها بالازدهار في بيئة تعزز اللطف والاحترام والتسامح.
وأضاف البيان الصادر عن المكتب الرئاسي أن الرئيس "يطلب تفهم مواطني الفلبين في الإمارات العربية المتحدة، الذين كانوا يأملون في قضاء بعض الوقت معه، حيث قرر العودة على الفور إلى مانيلا لاستئناف إشرافه الشخصي وتفقده لأنشطة الإغاثة وإعادة الإعمار في المجتمعات التي دمرتها ستة أعاصير متتالية".
وتم تقليص الوفد المرافق إلى الحد الأدنى.