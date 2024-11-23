الرئيس الفلبيني يزور الإمارات لتعزيز العلاقات في 26 نوفمبر

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الرئاسي أن الرئيس "يطلب تفهم مواطني الفلبين في الإمارات العربية المتحدة، الذين كانوا يأملون في قضاء بعض الوقت معه، حيث قرر العودة على الفور إلى مانيلا لاستئناف إشرافه الشخصي وتفقده لأنشطة الإغاثة وإعادة الإعمار في المجتمعات التي دمرتها ستة أعاصير متتالية".