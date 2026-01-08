الرئيس الفلبيني يزور الإمارات الأسبوع المقبل

يبدأ رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور زيارة عمل إلى الإمارات يوم الاثنين الموافق 12 يناير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية للدولة الآسيوية يوم الخميس، نقلاً عن الرئاسة الفلبينية.
ستركز زيارة ماركوس، التي ستكون أول رحلة خارجية له في عام 2026، على الاستدامة والتعاون الاقتصادي. ووفقًا للمسؤولة الصحفية بالقصر كلير كاسترو، يخطط ماركوس لحضور أسبوع أبوظبي للاستدامة، وهو منصة عالمية تجمع قادة العالم لمناقشة حلول للتحديات البيئية والتنموية الملحة. ومن المقرر أن يقام الحدث في الفترة من 11 إلى 15 يناير في عاصمة الإمارات.
وأضافت أن الزيارة تأتي بدعوة من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. في نوفمبر 2024، أصبح ماركوس أول رئيس دولة فلبيني يزور الإمارات منذ أكثر من 15 عامًا. وكانت آخر مرة زار فيها رئيس فلبيني البلاد في ديسمبر 2008 خلال فترة غلوريا ماكاباغال أرويو.
خلال تلك الزيارة، التقى ماركوس بالشيخ محمد والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
إلى جانب المشاركات متعددة الأطراف خلال زيارته المرتقبة إلى الإمارات، من المتوقع أيضًا أن يشهد ماركوس توقيع اتفاقيتين رئيسيتين بين الفلبين والإمارات، وهما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الدفاعي.
ستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) أول اتفاقية تجارة حرة للفلبين مع دولة شرق أوسطية، وتهدف إلى توسيع وصول السوق الفلبينية إلى المنطقة.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تعزز اتفاقية التعاون الدفاعي التعاون بين مانيلا وأبوظبي في تطوير تقنيات وقدرات الدفاع.
يعمل أكثر من 660 ألف فلبيني في الإمارات، ويزورها أكثر من 500 ألف سائح سنويًا من الفلبين.