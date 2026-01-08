الرئيس الفلبيني يزور الإمارات الأسبوع المقبل

ستركز زيارة ماركوس، التي ستكون أول رحلة خارجية له في عام 2026، على الاستدامة والتعاون الاقتصادي. ووفقًا للمسؤولة الصحفية بالقصر كلير كاسترو، يخطط ماركوس لحضور أسبوع أبوظبي للاستدامة، وهو منصة عالمية تجمع قادة العالم لمناقشة حلول للتحديات البيئية والتنموية الملحة. ومن المقرر أن يقام الحدث في الفترة من 11 إلى 15 يناير في عاصمة الإمارات.