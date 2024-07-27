"الذيد للرطب": احتفال بالتمر والثقافة الإماراتية

في كل عام، ينتظر المزارعون من الإمارات الشمالية بفارغ الصبر مهرجان التمور لعرض وبيع منتجاتهم الثمينة. ومن بين العديد من البستانيين عمر الحمادي الذي يتطلع للمشاركة في المهرجان سنويا.

"نبدأ استعداداتنا في شهر يناير من خلال توفير الأسمدة لأشجار النخيل. وقال الحمادي، الذي يملك مزرعة في رأس الخيمة، “في شهر فبراير، تنتج النخيل الذكور حبوب اللقاح، والتي يتم بعد ذلك رشها أو ربطها يدوياً على الزهور الأنثوية”.

الحمادي، الذي يعمل في أبو ظبي، يسافر إلى مزرعته في نهاية كل أسبوع مع عائلته لرعاية ما يقرب من 1200 شجرة نخيل. وقال الحمادي: "في ثقافتنا، نعتبر النخيل جزءاً من العائلة، ومن الضروري الاعتناء به بأيدينا"، مضيفاً أنه يتم حصاد المحصول الأول في شهر يوليو.