"الذيد للرطب": احتفال بالتمر والثقافة الإماراتية
في كل عام، ينتظر المزارعون من الإمارات الشمالية بفارغ الصبر مهرجان التمور لعرض وبيع منتجاتهم الثمينة. ومن بين العديد من البستانيين عمر الحمادي الذي يتطلع للمشاركة في المهرجان سنويا.
"نبدأ استعداداتنا في شهر يناير من خلال توفير الأسمدة لأشجار النخيل. وقال الحمادي، الذي يملك مزرعة في رأس الخيمة، “في شهر فبراير، تنتج النخيل الذكور حبوب اللقاح، والتي يتم بعد ذلك رشها أو ربطها يدوياً على الزهور الأنثوية”.
الحمادي، الذي يعمل في أبو ظبي، يسافر إلى مزرعته في نهاية كل أسبوع مع عائلته لرعاية ما يقرب من 1200 شجرة نخيل. وقال الحمادي: "في ثقافتنا، نعتبر النخيل جزءاً من العائلة، ومن الضروري الاعتناء به بأيدينا"، مضيفاً أنه يتم حصاد المحصول الأول في شهر يوليو.
وانطلقت اليوم الخميس فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الذيد للرطب في معرض إكسبو الذيد، ومن المقرر أن يستمر حتى 28 يوليو. ويشهد المهرجان الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة مشاركة واسعة من أصحاب النخيل والمزارعين والصناعيين. والأسر المنتجة العاملة في هذه الصناعة من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي المهرجان، يبيع معظم المشاركين أكثر من 300 كيلوجرام من التمور يومياً.
“الأمر لا يتعلق بالبيع فقط؛ قال الحمادي: "إن الأمر يتعلق بعرض الأنواع المختلفة من التمور التي تشكل جزءًا غنيًا من ثقافتنا وتقاليدنا".
ويتم عرض أكثر من 35 صنفاً من التمور المزروعة محلياً هذا الموسم، مما يجعل المهرجان احتفالاً للعائلات الإماراتية. "قبل عام 1990، كان المزارعون المحليون يعرضون منتجاتهم في أسواق كل مدينة. وقال سعيد الدرمكي، الذي زار المهرجان مع عائلته: “كان الناس من البلدة يزورون المزارعين لرؤية التمور وشرائها”.
«نحن لا نستمتع فقط بمعرض التمور؛ قال الدرمكي: “نحن نحتفل به”.
وفي المهرجان، يعرض المزارعون المحليون أيضًا منتجات أخرى، بما في ذلك الفواكه المختلفة مثل المانجو والليمون والبابايا والموز والتين.
ويحرص أصحاب النخيل والمزارعون في الشارقة والإمارات الأخرى على المشاركة في مسابقات المهرجان التي تقدم جوائز قيمة لـ 130 فائزاً في مختلف الفئات.
وتشمل المسابقات الرئيسية في الدورة الثامنة للمهرجان "أفضل ليمون"، و"مسابقة التين"، و"أجمل التمور المحلية" (للسيدات فقط).
ويمكن لزوار المهرجان استكشاف مجموعة رائعة من المشغولات اليدوية ومجموعة متنوعة من الفواكه المعروضة. ومن بين المعالم البارزة روائع مصنوعة من أوراق النخيل المجففة وأنواع أخرى. ويتميز المهرجان أيضًا بسلال منسوجة بشكل معقد، وقطع زينة، وحرف تقليدية، تعرض جميعها التراث الثقافي الغني للمنطقة.
يقدم مهرجان الذيد للرطب 2024 مجموعة من الأنشطة التي تسلط الضوء على التراث العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة في زراعة النخيل، ويفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 10 مساءً.