الذهب يواصل صعوده الطفيف في الإمارات

ووفقاً للمحلل وليد كودماني من شركة ناجا، من المرجح أن تبقى أسعار الذهب مدعومة جيداً، تماشياً مع التوقعات بشأن مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال: "قد تلعب بيانات هذا الأسبوع دوراً محورياً في تشكيل التوقعات الخاصة بالسياسة النقدية المستقبلية. إن مزيجاً من التضخم المستقر وضعف أوضاع سوق العمل يمكن أن يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما يدعم الذهب. علاوة على ذلك، فإن قرار بنك إنجلترا حول أسعار الفائدة هذا الأسبوع قد يزيد من جاذبية الذهب، إذ تتوقع الأسواق خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس".