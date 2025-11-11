الذهب يلامس مجددًا حاجز 500 درهم للغرام في دبي

كما ساهمت مشتريات البنوك المركزية في دعم هيكلي لسوق الذهب. حيث رفع بنك الشعب الصيني احتياطاته للشهر الثاني عشر على التوالي، بينما واصلت البنوك المركزية في بولندا وتركيا وعدد من الأسواق الناشئة زيادة احتياطاتها تدريجيًا. وتشكل هذه الجهود ضمن مسار “التخلص من هيمنة الدولار” عامل دعم إضافيًا إلى جانب تدفقات الملاذ الآمن، مما يوفر أساسًا قويًا للمستثمرين المتفائلين بالذهب.