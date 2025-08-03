الذهب يكسر حاجز 370 درهماً: تراجع حاد في الطلب على المجوهرات بالإمارات

أصبح متسوقو المجوهرات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة مترددين بشكل متزايد في شراء المجوهرات الذهبية، خاصة عندما تتجاوز أسعار الذهب عيار 22 قيراطًا علامة 370 درهمًا للجرام.
لا يزال سوق المجوهرات في الإمارات العربية المتحدة يتمتع بمرونة فائقة، حتى في ظل التقلبات الكبيرة في الأسعار. ومع ذلك، لا شك أن ارتفاع أسعار الذهب قد زاد من وعي المستهلكين. وقد لاحظنا زيادة واضحة في حساسية الأسعار، خاصةً عندما تحوم الأسعار حول الحدود النفسية أو تتجاوزها، مثل 370 درهمًا إماراتيًا للغرام من عيار 22 قيراطًا، وفقًا لأديتيا سينغ، رئيس قسم أعمال المجوهرات الدولية في شركة تيتان، تانيشك.
يؤكد تجار المجوهرات في جميع أنحاء البلاد هذا التحول في سلوك المستهلك. فبينما يتزايد الوعي بالأسعار، يتكيف العديد من المشترين تدريجيًا مع النطاق السعري الجديد. حاليًا، تُجرى معظم عمليات الشراء من قِبل المستثمرين الذين يتوقعون المزيد من ارتفاع الأسعار، أو من قِبل السكان الذين يتسوقون للمناسبات الأساسية مثل حفلات الزفاف.
قال أحد تجار المجوهرات الذهبية: "إن التسوق العادي للمجوهرات الذهبية يعد أمراً ضئيلاً للغاية".
هذا العام، وصلت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت ذروتها عالميًا عند 3500 دولار أمريكي للأونصة، ووصل سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 420 درهمًا إماراتيًا للغرام في دبي. وأغلق سعر الذهب الفوري يوم الأحد عند 3363 دولارًا أمريكيًا للأونصة عالميًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.97%.
في الإمارات، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطًا 405.25 درهمًا إماراتيًا للغرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 قيراطًا 375.25 درهمًا إماراتيًا، وعيار 21 قيراطًا 360.00 درهمًا إماراتيًا، وعيار 18 قيراطًا 308.50 درهمًا إماراتيًا للغرام على التوالي.
يُعزى ارتفاع أسعار الذهب إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، والطلب القوي من البنوك المركزية، وحروب الرسوم الجمركية الأخيرة. وكما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" سابقًا، أصبح سعر 400 درهم للغرام هو السعر القياسي الجديد لذهب عيار 24 قيراطًا.
على مدى العام الماضي وحده، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 100 درهم للجرام.
رغم ارتفاع الأسعار، يُشير سينغ إلى أن هذا لا يُثني المشترين دائمًا. وأضاف: "ما نشهده هو تحولٌ أكبر في كيفية وأسباب الشراء. فالمشتريات اليوم تُركز أكثر على القيمة، حيث يسعى العملاء بنشاط للحصول على عروض ترويجية، أو يُخفّضون رسوم الشراء، أو حتى يتحولون مؤقتًا إلى الماس أو المجوهرات شبه الكريمة حيث تكون الخصومات أكبر".
وأضاف سينغ: "في الوقت نفسه، هناك شريحة متنامية من المستهلكين، سواء من المقيمين أو السياح، الذين ما زالوا ينظرون إلى الذهب كمخزن طويل الأجل للقيمة، وهم على استعداد للشراء عندما يبرر التصميم أو العلامة التجارية أو المناسبة ذلك".
ينعكس هذا التوجه في أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الثاني من عام 2025، والذي أشار إلى تحول ملحوظ في سلوك المستهلكين. إذ يتجه المزيد من سكان الإمارات العربية المتحدة الآن إلى الاستثمار في العملات والسبائك الذهبية، مع خفض مشترياتهم من المجوهرات.