الذهب يكسر حاجز 370 درهماً: تراجع حاد في الطلب على المجوهرات بالإمارات

لا يزال سوق المجوهرات في الإمارات العربية المتحدة يتمتع بمرونة فائقة، حتى في ظل التقلبات الكبيرة في الأسعار. ومع ذلك، لا شك أن ارتفاع أسعار الذهب قد زاد من وعي المستهلكين. وقد لاحظنا زيادة واضحة في حساسية الأسعار، خاصةً عندما تحوم الأسعار حول الحدود النفسية أو تتجاوزها، مثل 370 درهمًا إماراتيًا للغرام من عيار 22 قيراطًا، وفقًا لأديتيا سينغ، رئيس قسم أعمال المجوهرات الدولية في شركة تيتان، تانيشك.