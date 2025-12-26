الذهب يسجل قفزة تاريخية وسط تحول هيكلي في النظام المالي العالمي

أوضح كويمان أن المحركات الرئيسية تتمثل في "عاصفة مثالية" تشمل: الشراء المستمر من قبل البنوك المركزية (أكثر من 980 طناً في الربع الثالث وحده، بقيادة الأسواق الناشئة التي تسعى لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار)، والتدفقات الضخمة لصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) مع بحث المستثمرين عن الأمان، وضعف الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم. كما ساهمت الحصارات بين الولايات المتحدة وفنزويلا والحروب المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط في هذا الارتفاع. وتجعل أسعار الفائدة المنخفضة الذهب (الذي لا يدر عائداً) أكثر جاذبية، بينما تزيد الشكوك حول التعريفات الجمركية والمخاوف من التضخم من حدة هذا الزخم.