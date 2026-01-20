الذهب يحطم الأرقام القياسية في دبي ويتجاوز 570 درهماً للجرام

يتم تداول سعر الذهب عيار 24 قيراطاً عند 571.25 درهماً للجرام، بينما بيعت عيارات 22 و21 و18 و14 قيراطاً بأسعار 529.0، 507.25، 434.75 و339.25 درهماً للجرام على التوالي مساء الثلاثاء. وفي دبي، ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بأكثر من 50 درهماً للجرام منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث أغلق عند 520 درهماً العام الماضي. ويوم الثلاثاء، حقق الذهب إنجازاً آخر حيث أصبح عيار 21 قيراطاً هو البديل الثالث للمعدن النفيس الذي يتجاوز حاجز الـ 500 درهم للجرام في دبي والإمارات بعد عياري 24 و22 قيراطاً.