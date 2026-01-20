الذهب يحطم الأرقام القياسية في دبي ويتجاوز 570 درهماً للجرام

استمر رالي الذهب في الصعود مع وصول الأسعار إلى مستوى قياسي جديد، حيث تجاوزت 570 درهماً للجرام في دبي مساء الثلاثاء، لترتفع بأكثر من 50 درهماً للجرام خلال ثلاثة أسابيع فقط من هذا العام.
يتم تداول سعر الذهب عيار 24 قيراطاً عند 571.25 درهماً للجرام، بينما بيعت عيارات 22 و21 و18 و14 قيراطاً بأسعار 529.0، 507.25، 434.75 و339.25 درهماً للجرام على التوالي مساء الثلاثاء. وفي دبي، ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بأكثر من 50 درهماً للجرام منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث أغلق عند 520 درهماً العام الماضي. ويوم الثلاثاء، حقق الذهب إنجازاً آخر حيث أصبح عيار 21 قيراطاً هو البديل الثالث للمعدن النفيس الذي يتجاوز حاجز الـ 500 درهم للجرام في دبي والإمارات بعد عياري 24 و22 قيراطاً.
وعالمياً، تم تداول الذهب عند 4,727.51 دولاراً للأونصة، مرتفعاً بنسبة 1.05 في المئة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، مدفوعاً بالخلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن "جرينلاند" والمخاوف المحيطة بتحقيق جنائي ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.
وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في "سنشري فاينانشال": "لقد أثارت أزمة جرينلاند طلباً حاداً على الملاذ الآمن وسط تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحقيقات الجنائية مع رئيس الفيدرالي باول قد هزت الثقة في الدولار، مما دعم السلع الأساسية. وأخيراً، يستمر التراكم غير المنقطع من قبل البنوك المركزية في توفير دعم مؤسسي قوي للمعادن النفيسة. وإذا استمرت التوترات في جرينلاند وتصاعدت المخاوف بشأن استقلال الفيدرالي، فمن المرجح الوصول إلى مستويات قياسية جديدة".
وقال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في "بيبرستون"، إن سعر 5,000 دولار للأونصة لا يبدو سيناريو متفائلاً بشكل مفرط، بل هو هدف منطقي على المدى المتوسط يبعد حوالي 7 في المئة ومطروح بقوة على الطاولة، خاصة إذا استمرت لغة التهديد أو توسعت جغرافياً أو سياسياً.
وأضاف: "من المتوقع أن تظل المعادن النفيسة التعبير الأوضح عن الحالة الدفاعية السائدة في الأسواق حتى تظهر مسارات تفاوض أكثر وضوحاً. الصورة الأوسع لا تشير بالضرورة إلى عمليات بيع واسعة النطاق مماثلة لتلك التي شوهدت العام الماضي، بل إلى مرحلة ممتدة من الشد والجذب السياسي، والتي يبرز فيها الذهب باعتباره الرابح الأبرز في المدى القريب من حالة عدم اليقين المتزايدة".