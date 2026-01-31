الذهب يتراجع في دبي.. "جني الأرباح" يهبط بالأسعار دون الـ 600 درهم

تراجعت أسعار الذهب بشكل أكبر صباح السبت في دبي بعد أن انخفضت إلى ما دون 600 درهم للجرام في الجلسات السابقة، حيث دفع جني الأرباح المعدن الثمين إلى 5000 دولار للأوقية عالمياً.
انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 589.5 درهم للجرام يوم السبت، بعد أن كان قد سجل رقماً قياسياً بلغ 666 درهماً مساء الخميس، ليخسر 76.5 درهم للجرام.
كما تراجعت أسعار العيارات الأخرى، حيث بيع الذهب عيار 22 قيراطاً وعيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً وعيار 14 قيراطاً بأسعار 545.75 درهماً و 523.25 درهماً و 448.5 درهماً و 349.75 درهماً للجرام على التوالي.
على الصعيد العالمي، أغلق الذهب الفوري الأسبوع عند 4,893.2 دولار للأوقية، بانخفاض عن مستوى قياسي بلغ أكثر من 5,500 دولار تم الوصول إليه في وقت متأخر من يوم الخميس.
انخفض بأكثر من سبعة بالمائة يوم الجمعة ليتداول دون 5,500 دولار، مدفوعاً بارتفاع الدولار بعد تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبالمثل، تعرضت الفضة لضربة قوية أيضاً، حيث انخفضت بنسبة 34 بالمائة، أو 40 دولاراً للأوقية، خلال عمليات البيع.
هذا التقلب والانخفاض المفاجئ في الأسعار أثار عمليات بيع بدافع الذعر في دبي، حيث شوهدت طوابير طويلة في سوق الذهب بدبي.
قال آرون هيل، كبير محللي السوق في FP Markets، إنه على الرغم من التراجع، لا يزال هذا سوقاً للمشترين، ومن المرجح أن تستمر عمليات الشراء عند الانخفاضات، خاصة إذا أعاد المعدن الأصفر اختبار حاجز 5,000 دولار.
قال أليكس كوبتسيكيفيتش، كبير محللي السوق في FxPro، إن السوق شهد الارتفاع التصاعدي الذي طال انتظاره، والذي أطاح أخيراً بالبائعين على المكشوف وأطلق عمليات بيع قوية، والتي غالباً ما تتبع لحظات التدمير النهائي لأولئك الذين وقفوا ضد السوق.
“ومن المثير للاهتمام أن أحداث الخميس والجمعة الدرامية، مع انخفاض تراكمي في الأسعار بنسبة 10 في المائة من الذروة، أبقت السعر قريبًا من مستوى الافتتاح لهذا الأسبوع. ومع ذلك، نحن واثقون من أن الارتفاع قد بلغ ذروته بالفعل. هذا سهل الرؤية في عمليات البيع المتزامنة عبر جميع المعادن التي تلت الارتفاعات الجديدة المذهلة من حيث القيمة الاسمية والنسبية عبر العديد من المقاييس،” قال.
