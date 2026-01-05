الذهب في الإمارات.. قمة قياسية بوقود الأزمة الفنزويلية

صباح الاثنين، كان سعر الذهب عيار 24 يتداول عند أعلى مستوى له على الإطلاق بسعر 530.5 درهم للجرام، بينما كان سعر الذهب عيار 22 عند 491.25 درهم للجرام. وبالمثل، كانت أسعار الذهب عيار 21 و18 و14 تتداول عند 471 درهم و403.75 درهم و315.0 درهم للجرام على التوالي.