الذهب في الإمارات.. قمة قياسية بوقود الأزمة الفنزويلية

قفزت أسعار الذهب عند افتتاح الأسواق في دبي يوم الاثنين حيث اندفع المستثمرون إلى الأصول الآمنة بعد الضربات الأمريكية على فنزويلا.
صباح الاثنين، كان سعر الذهب عيار 24 يتداول عند أعلى مستوى له على الإطلاق بسعر 530.5 درهم للجرام، بينما كان سعر الذهب عيار 22 عند 491.25 درهم للجرام. وبالمثل، كانت أسعار الذهب عيار 21 و18 و14 تتداول عند 471 درهم و403.75 درهم و315.0 درهم للجرام على التوالي.
.
كان الذهب الفوري يتداول عند 4,408.65 دولار للأونصة، بزيادة 1.76 في المائة في الساعة 9.25 صباحًا بتوقيت الإمارات.
كان المستثمرون متوترين بعد أزمة فنزويلا حيث أطلقت الولايات المتحدة أزمة جيوسياسية جديدة بهجومها على فنزويلا، مما أدى إلى اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو.
يفتح سوق الذهب لأول مرة بعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا.
قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تدير الدولة الأمريكية الجنوبية بعد اعتقال رئيسها.
كانت التوترات الجيوسياسية بالفعل عاملاً رئيسياً يؤثر على أسعار الذهب خلال السنوات القليلة الماضية. مع ارتفاع جديد في المخاطر الجيوسياسية بعد القبض على الرئيس الفنزويلي من قبل الولايات المتحدة، من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في تحقيق مستويات جديدة.
كان المعدن الثمين يسجل مستويات قياسية عدة مرات في عام 2025 بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا، وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وزيادة الشراء من قبل البنوك المركزية.