الذهب بـ 35 درهماً للجرام: مستثمرون قدامى في الإمارات يتذكرون عندما كان في متناول اليد

عندما وصل عاصم د. إلى دبي عام ١٩٩٧، استثمر راتبه الأول في عملة ذهبية ستبقى معه مدى الحياة: عملة ذهبية وزنها ٥ غرامات. دفع ثمنها حوالي ١٧٠ درهمًا إماراتيًا، أي ما يعادل ٣٥ درهمًا إماراتيًا للغرام آنذاك. اليوم، ومع تجاوز سعر الغرام ٤٩٦ درهمًا إماراتيًا، ستبلغ قيمة تلك العملة نفسها أكثر من ١٤ ضعفًا مما دفعه قبل نحو ثلاثة عقود.
وقال عاصم، وهو من سكان ديرة ويعمل في تجارة الأحجار الكريمة، إن شراء الذهب أصبح عادة لديه بعد وقت قصير من وصوله إلى دبي.
قال: "لأنني كنت أعمل في تجارة المجوهرات، كنت ألاحظ تقلبات الأسعار يوميًا. كلما انخفض السعر قليلًا، كنت أشتري، وعندما يرتفع، كنت أبيع بعد شهر أو شهرين لتحقيق ربح بسيط".
لقد دأب على ذلك على مدار الثمانية والعشرين عامًا الماضية، مضيفًا أن الذهب لم يكن مجرد استثمار، بل كان جزءًا من روتين عمله. قال: "لا أزال أحتفظ بأول عملة معدنية وزنها 5 غرامات اشتريتها عام 1997. إنها تُذكرني بمدى انخفاض سعر الذهب في الماضي".
بالنسبة لرجل الأعمال سوميش فينكي ريدي، بدأ الاستثمار في الذهب بنصيحة عائلية. يقول ريدي، المقيم في دبي منذ عام 2000: "لطالما نصحني والدي بعدم ادخار أي أموال إضافية، بل شراء الذهب بدلًا من ذلك".
ورغم أن الاستثمار في الذهب أصبح عادة لدى ريدي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، إلا أنه قال إن هذا كان تقليداً لعائلته.
بدأ بتخصيص جزء من دخله لشراء الذهب بانتظام. في عام ٢٠٠٠، كان سعر الذهب في الإمارات يتراوح بين ٤٠ و٤٥ درهمًا إماراتيًا للغرام. عاد إلى مسقط رأسه عام ٢٠٠٩ ليبدأ مشروعًا تجاريًا هناك، وبحلول عام ٢٠١٣ عاد إلى دبي. بعد أربع سنوات قضاها في مسقط رأسه، ارتفع السعر إلى حوالي ١٦١ درهمًا إماراتيًا للغرام في أكتوبر ٢٠١٣. بعد عودته، استأنف ريدي مشروعه في تنسيق الحدائق، وواصل الاستثمار في الذهب كلما أمكن.
حتى عندما كنتُ بعيدًا عن دبي بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٣، واصلتُ الاستثمار من خلال عائلتي. ورأيتُ الأسعار ترتفع باستمرار على مر السنين، كما قال.
راجيش باتيل ، القادم من غوجارات، قدم إلى دبي عام ٢٠١١ للعمل في متجر لبيع الذهب. لا يزال يتذكر أول قطعة ذهبية اشتراها، ١٠ غرامات من عيار ٢٢ قيراطًا، مقابل ما يقارب ١٨٠٠ درهم.
كنت أدخر القليل شهريًا وأشتري 5 أو 10 غرامات كلما سنحت لي الفرصة. أحيانًا، كنت أبيع جزءًا منه عند ارتفاع الأسعار وأشتريه مجددًا عند انخفاضها،" قال باتيل، الذي يدير الآن متجرًا صغيرًا للمجوهرات في سوق ديرة للذهب.
قال باتيل إنه تعلم مبكرًا أن الذهب ليس مجرد معدن ثمين، بل هو خطة ادخار طويلة الأجل. وأضاف: "مهما حدث في السوق، سيظل الذهب محتفظًا بقيمته. ما اشتريته مقابل 180 درهمًا للغرام الواحد أصبح سعره الآن أكثر من 490 درهمًا. هذا دليل كافٍ على أن الاستثمار في المعدن الأصفر هو الخيار الأمثل".
وبحسب البيانات التاريخية، كان سعر الذهب يتراوح بين 30 و40 درهمًا. كان سعر الذهب في أواخر التسعينيات يتراوح بين 160 و170 درهمًا للغرام. وبحلول عام 2010، ارتفع إلى ما بين 160 و170 درهمًا، واليوم يتجاوز سعره 490 درهمًا للغرام في دبي.
بالنسبة للمستثمرين القدامى، تُظهر هذه الأرقام عقودًا من النمو المتواصل. قال عاصم: "في ذلك الوقت، كان الذهب استثمارًا في متناول أيدينا. أما اليوم، فأنظر إلى سعره وأبتسم. أنا سعيد لأنني بدأت مبكرًا".