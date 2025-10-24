الذهب بـ 35 درهماً للجرام: مستثمرون قدامى في الإمارات يتذكرون عندما كان في متناول اليد

بدأ بتخصيص جزء من دخله لشراء الذهب بانتظام. في عام ٢٠٠٠، كان سعر الذهب في الإمارات يتراوح بين ٤٠ و٤٥ درهمًا إماراتيًا للغرام. عاد إلى مسقط رأسه عام ٢٠٠٩ ليبدأ مشروعًا تجاريًا هناك، وبحلول عام ٢٠١٣ عاد إلى دبي. بعد أربع سنوات قضاها في مسقط رأسه، ارتفع السعر إلى حوالي ١٦١ درهمًا إماراتيًا للغرام في أكتوبر ٢٠١٣. بعد عودته، استأنف ريدي مشروعه في تنسيق الحدائق، وواصل الاستثمار في الذهب كلما أمكن.