الذهب بين يديك: منصة "بوتيم" الإماراتية تتيح الاستثمار

في خطوة من شأنها إحداث تحول في المشهد المالي الرقمي في المنطقة، أبرمت O Gold، أول تطبيق إماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتملك الذهب والفضة جزئياً، شراكة مع Botim، منصة التكنولوجيا المالية والاتصالات الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتابعة لشركة Astra Tech، لإطلاق أول ميزة متكاملة للاستثمار في الذهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يأتي هذا الإطلاق، عقب اتفاقية وُقِّعت عام ٢٠٢٣، ليُصبح بوتيم أول منظومة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُقدِّم إمكانيات الاستثمار في الذهب مباشرةً عبر تطبيقها. ومع وجود أكثر من ٨.٥ مليون مستخدم نشط في الإمارات العربية المتحدة وحدها، يُمثِّل توسُّع بوتيم في مجال تداول الذهب الرقمي إنجازًا هامًا في سعي الدولة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية المبتكرة والمتاحة للجميع.
بفضل هذه الشراكة، أصبح بإمكان المستخدمين الآن شراء وبيع وإدارة الذهب الرقمي ابتداءً من 0.1 غرام فقط، مما يُقلل من عوائق الدخول التقليدية. كما يُتيح التكامل الوصول إلى برنامج O Gold لكسب (تأجير) الذهب، والذي يُوفر عوائد سنوية بنسبة 3% من غرامات الذهب، مُقارنةً بأسعار تأجير الذهب العالمية السائدة.
قال أحمد مراد، الرئيس التنفيذي للعمليات في أسترا تك | بوتيم: "لطالما اكتسب الذهب أهمية ثقافية وتاريخية واقتصادية عميقة في هذه المنطقة. ومع إطلاق هذا المنتج، نجعل الاستثمار الجزئي في الذهب سهلاً وآمنًا للجميع". وأضاف: "يعكس هذا التزامنا بالابتكار وتوفير طرق أسهل وأكثر سهولةً لإدارة ثروات أكثر من 8 ملايين شخص في الإمارات العربية المتحدة وتنميتها بثقة".
لاقى نموذج O Gold إقبالاً كبيراً. فمنذ إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، استقطبت المنصة أكثر من 100,000 مستخدم، مما يُبرز الإقبال الكبير على حلول استثمار الذهب المرنة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد حصلت الشركة مؤخراً على شهادة من مركز الصيرفة والاقتصاد الإسلامي (CIBE)، مُعززةً بذلك التزامها بالتمويل الأخلاقي.
قال بندر العثمان، مؤسس O Gold: "بصفتنا شركة إماراتية، نهدف إلى جعل امتلاك المعادن الثمينة أمرًا سهلًا وميسرًا وآمنًا للجميع". وأضاف: "من خلال شراكتنا مع Botim والاستفادة من نظام الدفع المتكامل، يمكننا الوصول إلى ملايين المستخدمين، وتمكينهم من بدء رحلة استثمارهم في الذهب ببضع نقرات فقط. وهذا يُحدث نقلة نوعية في تسهيل الوصول إلى أحد أكثر الأصول موثوقية في العالم".
يواصل دور الإمارات العربية المتحدة في تجارة الذهب العالمية توسعه. ووفقًا لـ TradeImeX، سجلت الدولة صادرات ذهب بقيمة 53.41 مليار دولار أمريكي في الفترة 2024-2025، مما يؤكد بروزها كمركز رائد لصناعة المعادن الثمينة. ويعزز إطلاق نظام التملك الجزئي من خلال Botim هذا المكانة، حيث يوفر فرصًا استثمارية آمنة وسهلة المنال ومبتكرة لشريحة سكانية أوسع.
أصبحت ميزة الاستثمار في الذهب الآن متاحة بالكامل للمستخدمين من خلال قسم Botim Invest في التطبيق.