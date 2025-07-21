الذكاء الاصطناعي يهدد التنمية الذاتية للموظفين

مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، يثير خبراء الموارد البشرية والتوظيف مخاوفهم من أن الاعتماد المفرط على التكنولوجيا قد يشجع الكسل ويؤثر سلبًا على مهارات التفكير النقدي.

وقد يؤثر هذا الضعف في التفكير النقدي أيضًا على النمو الوظيفي للموظفين.

قامت دراسة جديدة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بقياس نشاط الدماغ لدى 54 مشاركًا أثناء كتابتهم سلسلة من المقالات على مدار عدة أشهر. من بين المجموعات الثلاث التي خضعت للدراسة، أظهرت المجموعات التي تستخدم نموذج اللغة الكبير (LLM) أدنى مستويات تفاعل الدماغ، و"كان أداؤها ضعيفًا باستمرار على المستويات العصبية واللغوية والسلوكية".

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على مدى عدة أشهر، أصبح هؤلاء المستخدمون "أكثر كسلاً مع كل مقال لاحق، وغالبًا ما يلجؤون إلى النسخ واللصق بحلول نهاية الدراسة".

قوة الذكاء الاصطناعي

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ستانفورد، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة عالميًا من حيث الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يشهد استخدام هذه التقنية الجديدة نموًا متسارعًا. وتشمل الدول العشر الرائدة في هذا المجال الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والمملكة المتحدة، والهند، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، واليابان، وسنغافورة.

قالت مدربة القيادة سارة سابين إن الاستخدام المستمر للذكاء الاصطناعي يضعف العمليات المعرفية في الدماغ المطلوبة للتفكير النقدي ويجب أن يكون متوازنًا مع تدريب الدماغ النشط.

وأضافت: "عليك أن تعمل بشكل فعال على تعزيز المهارات مثل التنبؤ بالاتجاهات، والحدس، والإبداع، والتفرد، والتفكير النقدي، والذكاء العاطفي".

"بالنسبة للمهام التي تتطلب الأصالة أو المشاركة الشخصية، مثل الكتابة بصوتك الخاص، أو التخطيط الاستراتيجي، أو حل المشكلات المعقدة، من الضروري أن تبذل الجهد الذهني بنفسك"، كما قالت.

وقالت ليزا ليونز، رئيسة مركز التميز للتحول في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في ميرسر، إنه مع دمج التكنولوجيا في كيفية عمل الناس، سيكون من المهم امتلاك المهارات الضرورية لاستخدامها والابتكار فيها.

على سبيل المثال، ستصبح مهارات مثل تحليل البيانات المتقدم، والتفكير النقدي، وحل المشكلات الإبداعي ذات قيمة جوهرية. ومن خلال التركيز على تنمية مهاراتهم الأساسية، يمكن للأفراد تسخير قوة الذكاء الاصطناعي للارتقاء بأدائهم وتحقيق تأثير هادف، كما أضافت.

وأضافت ليزا: "بالنسبة لأصحاب العمل، فإن الاستثمار في تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي الأساسية يمكن أن يعزز الإنتاجية على المدى الطويل ويميز قيمة الموظف في المنظمة عند التقدم بعطاءات للحصول على المواهب".

مكمل وليس بديل

وقال جيسون جراندي، المدير العام لشركة روبرت والترز في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن أدوات الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون بمثابة مكمل للمعرفة الحالية للموظفين، وليس كبديل لمسؤولياتهم بالكامل.

المهارات كأي عضلة؛ إذا لم تُمارس بانتظام، ستضعف. على المدى الطويل، قد يُضعف الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي قدرة المهنيين على التفكير النقدي، فضلًا عن قدرته على اكتساب وتطوير المهارات الأساسية. مع أي تقنية متطورة، سيساعد الاستخدام الواعي على ضمان بقاء قدرات الموظفين في الصدارة وعدم تهميشها، كما قال.

وأضاف أن المهارات الشخصية مثل إدارة أصحاب المصلحة، والتواصل، والعمل الجماعي، والتفكير الإبداعي ستظل تحظى بالأولوية لدى أصحاب العمل، وخاصة أولئك الذين يتطلعون إلى تحديد المجموعة التالية من القادة.

عند تقديم المشورة للعملاء، نشجعهم على التفكير على المدى البعيد. فالتخفيضات الكبيرة في وظائف المبتدئين والخريجين حاليًا قد تُؤدي إلى نقص في الكفاءات مستقبلًا في الوظائف التي تتطلب مساهمة بشرية، كما قال.