الذكاء الاصطناعي يمنح الموظفين وقتا أكبر للتفاعل

غطت الدراسة 14 سوقًا عالميًا، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا وألمانيا والهند والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والسعودية والسويد وهولندا والبرازيل.

وقال علي مطر، قائد أسواق النمو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في لينكد إن: "المهنيون في الإمارات يعملون بجد للبقاء في الصدارة، وغالبًا ما يتعلمون مهارات الذكاء الاصطناعي في أوقات فراغهم وعلى نفقتهم الخاصة.

وأضاف هذا التحول السريع يجلب ضغطًا، لكنه يعكس أيضًا رغبة حقيقية في النمو. في لحظات التغيير، يلجأ الناس بشكل طبيعي إلى شبكاتهم ليس فقط للحصول على النصيحة، بل للحصول على الطمأنينة، والتجارب المشتركة، والدعم الذي لا يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي. هذا الاتصال الإنساني هو ما يساعد في بناء الثقة والزخم أثناء تنقلهم في عالم العمل الجديد."

وقال معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة الإمارات: "استخدام الذكاء الاصطناعي في الإمارات ودول متقدمة أخرى يقارب 100%."

وأضاف خلال حوار مفتوح في قمة سوق رأس المال في دبي في مايو 2025 إن استخدام الذكاء الاصطناعي أقرب إلى 100% في الإمارات أو بعض الدول المتقدمة. فاليوم ما يجيب عن أسئلتك هو في الغالب جوجل. فهو محرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي. كما نحصل على محتوانا من منصات مثل يوتيوب، فيسبوك وغيرها. لذلك، الذكاء الاصطناعي مدمج في كل ما نقوم به."