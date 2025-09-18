الذكاء الاصطناعي يعيد تأهيل الموظفين في الإمارات
مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، بما في ذلك مجالات الحكومة والرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد، أصبح من الضروري أن يطور الموظفون مهاراتهم. إذ لا بد لهم من إعادة التأهيل المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، ضماناً لأن تحقق التكنولوجيا قيمة فعلية على مستوى الأفراد وكذلك في إدارة الموارد البشرية.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، خلال مؤتمر ومعرض الجمعية العالمية لإدارة الموارد البشرية (SHRM) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 والذي انعقد أمس الأربعاء: "على الصعيد العالمي، ستتعرض مهارات 44% من العاملين إلى اضطراب بحلول عام 2027، وسيحتاج 6 من بين كل 10 موظفين إلى إعادة تأهيل مهني".
وأشارت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية يشهد نمواً سريعاً، حيث ارتفعت نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من 19 في المئة عام 2023 إلى 61% اليوم.
وفي السياق ذاته، قالت أتشال خانا، الرئيسة التنفيذية للجمعية العالمية لإدارة الموارد البشرية (SHRM) في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لصحيفة "خليج تايمز": "يركز أصحاب العمل بشكل متزايد على المهارات التي تتجاوز المؤهلات التقليدية. إذ بات الجمع بين المهارات التقنية والمهارات السلوكية، بما في ذلك الإلمام الرقمي والقدرة على التكيف والقيادة، إلى جانب الكفاءة الثقافية والقدرات متعددة اللغات، ضرورياً لقوة عمل متنوعة. وفي ظل أولويات إقليمية مثل تمكين الشباب وسياسات التوطين، تكتسب السير الذاتية التي تبرز مهارات حل المشكلات والوعي بالاستدامة والإلمام بالذكاء الاصطناعي أهمية متزايدة".
اتجاهات التوظيف المستقبلية
تسهم عدة قوى تحولية في رسم ملامح مستقبل التوظيف. إذ يعمل صعود الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام الروتينية، مما يتيح لمتخصصي الموارد البشرية التركيز على المبادرات الاستراتيجية مثل تطوير المواهب وتعزيز التواصل مع الموظفين.
ويكتسب التوظيف القائم على المهارات زخماً متزايداً، حيث يولي أرباب العمل الأولوية لقدرات المرشحين الفعلية بدلاً من الشهادات الأكاديمية أو المسميات الوظيفية السابقة. ويعد هذا التحول ضرورياً لبناء قوة عمل أكثر شمولاً وقابلية للتكيف.
وبالإضافة إلى ذلك، تواصل برامج التوطين في القوى العاملة دفع استراتيجيات إدارة المواهب، مع التركيز على تطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريب قوية وإرشاد مهني ومسارات وظيفية واضحة، وهو ما يسهم في بناء قوة عاملة إقليمية مستدامة وقادرة على المنافسة.
وأشارت خانا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً متنامياً في عمليات التوظيف، حيث باتت بمثابة أدوات عملية لكل من أصحاب العمل والمرشحين. فهذه المنصات تكمل السير الذاتية التقليدية من خلال تقديم لمحات عن المسارات المهنية للمتقدمين.
وقالت: "من غير المرجح أن تحل منصات التواصل الاجتماعي محل السيرة الذاتية التقليدية بشكل كامل. فالسير الذاتية ما تزال وثائق موجزة ورسمية تتناول المؤهلات والخبرات المهنية، وتعد ضرورية في مرحلة الفحص الأولي وحفظ السجلات".
وأضافت أن أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) تسهّل عملية التوظيف من خلال مسح السير الذاتية بحثاً عن الكلمات المفتاحية ذات الصلة وطريقة التنسيق. وأكدت: "من المفيد تحسين السير الذاتية عبر إدراج كلمات مفتاحية مناسبة، واستخدام عناوين واضحة وخطوط قياسية، ودمج المهارات والمسميات الوظيفية بشكل استراتيجي، وتجنب الرسوم المعقدة، وذلك لتعزيز الوضوح وضمان ترشيح الملفات للمراجعة البشرية".