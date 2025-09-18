الذكاء الاصطناعي يعيد تأهيل الموظفين في الإمارات

وفي السياق ذاته، قالت أتشال خانا، الرئيسة التنفيذية للجمعية العالمية لإدارة الموارد البشرية (SHRM) في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لصحيفة "خليج تايمز": "يركز أصحاب العمل بشكل متزايد على المهارات التي تتجاوز المؤهلات التقليدية. إذ بات الجمع بين المهارات التقنية والمهارات السلوكية، بما في ذلك الإلمام الرقمي والقدرة على التكيف والقيادة، إلى جانب الكفاءة الثقافية والقدرات متعددة اللغات، ضرورياً لقوة عمل متنوعة. وفي ظل أولويات إقليمية مثل تمكين الشباب وسياسات التوطين، تكتسب السير الذاتية التي تبرز مهارات حل المشكلات والوعي بالاستدامة والإلمام بالذكاء الاصطناعي أهمية متزايدة".