الذكاء الاصطناعي يعيد هيكلة الوظائف بالإمارات دون تسريحات واسعة

وقال الدكتور تريفر مورفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوبر فيتش، في مقابلة مع "الخليج تايمز": "الأمر أشبه بدمج الأدوار والمسؤوليات أكثر من كونه تسريحاً للوظائف، حيث يرى 60% من المشاركين في الاستطلاع أن التأثير على الوظائف سيكون ضئيلاً جداً. والأدوار التي تتأثر بالذكاء الاصطناعي حالياً تتركز في الوظائف المبتدئة، والخريجين الجدد، والإدارية، وإدخال البيانات، وبعض مهام كتابة التقارير، وأدوار الأتمتة".