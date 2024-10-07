الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الوظائف خليجياً 2025

,يعتقد ما يقرب من ثلث شركات دول مجلس التعاون الخليجي، 3%، أن فرق الموارد البشرية لديها مجهزة تجهيزاً جيداً لقيادة دمج الذكاء الاصطناعي في وظائف الموارد البشرية. بينما تعتقد نسبة مماثلة من الشركات أن أقسام الموارد البشرية لديها ليست مستعدة للتعامل مع هذا التغيير وأنها بحاجة إلى تحسين المهارات والتدريب الرقمي، وفقاً لنتائج الدراسة التي أجرتها جمعية إدارة الموارد البشرية في الشرق ودائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة بعنوان "أولويات الموارد البشرية مع الذكاء الاصطناعي في مكان العمل - منظور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025".