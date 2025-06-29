الذكاء الاصطناعي يعزز سلامة وكفاءة طيران الإمارات ويوفر ملايين الدراهم سنوياً

كشف مسؤول كبير في طيران الإمارات أن الناقلة الرائدة في دبي تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة شركة الطيران على تحسين سلامة الرحلات ومراقبة صحة المحرك في الوقت الفعلي وتقليل تحويلات الرحلات المكلفة.

نستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالاضطرابات الجوية أثناء الرحلة من وجهة إلى أخرى. استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعود بالنفع على الشركة فحسب، بل يُعزز أيضًا سلامة العمليات.

وقال عادل الرضا، نائب رئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات: "نحن قادرون على استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بصحة المحرك، وكيفية أدائه، وقد ساعدنا ذلك عدة مرات على تجنب تحويل مسار الطائرة لأننا تمكنا من مواصلة تشغيل تلك الطائرة للتشخيص المحدد ومراقبتها بشكل مباشر".

كان يتحدث خلال معرض ومؤتمر فورساتيك 2025 الأسبوع الماضي. وقد تضمّن الحدث أكثر من 40 عرضًا داخليًا وشركاءً، نُظّمت استراتيجيًا في جميع مراحل الابتكار، بدءًا من الأبحاث والنماذج الأولية في مراحلها المبكرة، وصولًا إلى تجارب إثبات المفهوم، ووصولًا إلى المبادرات التي تم إطلاقها بالكامل والتي يجري توسيع نطاقها.

يشهد اعتماد الذكاء الاصطناعي تزايدًا في جميع القطاعات، وشركات الطيران ليست استثناءً. بدءًا من تحسين الكفاءة التشغيلية وصولًا إلى تحسين خدمة العملاء، تستكشف الشركات طرقًا جديدة لتسخير البيانات والأتمتة.

وبالنظر إلى المستقبل، شدد الرضا على أهمية تعزيز قدرات البيانات الفورية لتحسين الخدمات بشكل أكبر. فعلى سبيل المثال، قال إن البيانات الدقيقة تُمكّن شركات الطيران من تحميل الكمية المناسبة من الطعام على متن الطائرة، مما يمنع الهدر ويوفر ملايين الدراهم سنويًا.

فيما يتعلق باستخدام بيانات المسافرين، أكد الرضا التزام طيران الإمارات باللوائح الحكومية، مشيرًا إلى أن الشركة تتخذ بالفعل خطوات لتنظيم استخدام البيانات العامة.

وأضاف "كلما زاد اعتمادنا على التكنولوجيا، ارتفع مستوى الأمن السيبراني الذي نحتاج إلى الاستثمار فيه والتأكد من أننا نحمي العمليات".

ومع تقدم التكنولوجيا، أشار الرضا إلى أن الشركة ستعمل على رفع مستوى موظفيها، حيث ستعتمد شركة الطيران بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

سنعتمد على الذكاء الاصطناعي المُولِّد. هذا سيُسهِّل بعض وظائفنا ويُسهِّل الوصول إلى المعلومات. قد لا يكون بعض الأشخاص على نفس مستوى مهارة الآخرين. سيتعين علينا دراسة مهارات معينة على مستوى الموظفين، وتطويرها ليتمكنوا من إدارة أو التعامل مع ما سيُصبح عليه الوضع الجديد، كما قال.