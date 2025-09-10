الذكاء الاصطناعي يعزز التنبؤات الجوية ويدعم الاستمطار في الإمارات

وكان عمر اليزيدي، نائب مدير عام المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، قد صرح في وقت سابق: "عمر السحب قصير جداً، لذلك إذا كان هناك عدة سحب، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة خبراء الأرصاد في اختيار المواقع المثلى عبر تحديد معايير معينة. الآن، العمليات تُدار يدوياً. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للمشغل الاطلاع على بعض الجوانب الخاصة بالسحب واتخاذ القرار، بينما يرشدهم الذكاء الاصطناعي إلى أين يذهبون".