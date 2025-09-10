الذكاء الاصطناعي يعزز التنبؤات الجوية ويدعم الاستمطار في الإمارات

استكشف خبراء في مؤتمر "الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطقس: التطورات والتحديات والتوقعات المستقبلية" في أبوظبي. كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنبؤات الجوية وربما حتى تحسين عمليات الاستمطار.
وقالت مونيكا يونغمان من "الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية" في الولايات المتحدة، في تصريح لـ"الخليج تايمز": "الأمر يعتمد على السؤال الذي تحاول الإجابة عنه. توجد نماذج ذكاء اصطناعي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، ويجب اختيار مجموعات البيانات بعناية لتدريب النماذج على حالات استخدام محددة. يمكن ضبط النماذج الأساسية بشكل أدق، لكن يجب استخدامها بالشكل الصحيح".
وحول فائدة التنبؤات عبر الذكاء الاصطناعي، أضافت: "الفترة الأكثر فائدة هي نطاق توقعات الثلاثة إلى سبعة أيام. النماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي تواجه صعوبات عند التوقع لمدى أبعد لأنها ليست مبنية على أسس فيزيائية. أما في التنبؤ قصير المدى جداً مثل التوقع الفوري (Nowcasting)، فقد شهدت تطورات، لكن النماذج الفيزيائية ما تزال قوية جداً".
أبرزت إحدى الجلسات موضوع "التنبؤ بمنظومات الأرض عبر الذكاء الاصطناعي"، والذي يعتمد على مجموعات متنوعة وذات جودة عالية من البيانات – بدءاً من ملاحظات الطقس الميدانية، وصور الأقمار الصناعية، إلى أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) والمعلومات الجغرافية المكانية.
تسمح خوارزميات الذكاء الاصطناعي لعلماء الأرصاد الجوية بتحليل كميات هائلة من بيانات الطقس في الوقت الفعلي، مما يمكّنهم من التنبؤ بأفضل الأوقات والمواقع لعمليات الاستمطار. تعزز هذه التكنولوجيا دقة النماذج الجوية، وتوفر رؤى حول تشكل السحب وسلوكها، مما يزيد فرص نجاح عمليات تحفيز هطول الأمطار.
وكان عمر اليزيدي، نائب مدير عام المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، قد صرح في وقت سابق: "عمر السحب قصير جداً، لذلك إذا كان هناك عدة سحب، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة خبراء الأرصاد في اختيار المواقع المثلى عبر تحديد معايير معينة. الآن، العمليات تُدار يدوياً. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للمشغل الاطلاع على بعض الجوانب الخاصة بالسحب واتخاذ القرار، بينما يرشدهم الذكاء الاصطناعي إلى أين يذهبون".
كما أوضحت القمة أن الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحرياً، لكنه يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرة خبراء الأرصاد على التنبؤ والتأثير في أنماط الطقس، مما قد يمثل علامة بارزة في مستقبل علوم المناخ بالإمارات وما بعدها.
وسلّط إيان ليسك، رئيس لجنة الخدمات التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، الضوء على أوجه القصور في النماذج الحالية.
وقال: "بالنسبة لبعض معايير الطقس، مثل العواصف الرعدية أو العواصف الحملية (convective storms)، حتى النماذج الفيزيائية التقليدية تواجه صعوبات. ونماذج الذكاء الاصطناعي تواجه مشكلات مماثلة في الدقة. أحد التحديات الرئيسية هو بيانات التدريب، خاصة في ظل مناخ يتغير باستمرار".
ومع ذلك، أشارت كو باريت، نائبة الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى أن خبراء الأرصاد متحمسون للأدوات التي تحسن دقة التنبؤات باستخدام موارد أقل.
وأضافت: "لكنها ليست أداة منتشرة على نطاق واسع بعد. العديد من الأعضاء ذوي القدرات الأساسية ما زالوا بعيدين عن الاستخدام التشغيلي للذكاء الاصطناعي. لذلك، نرى في المنظمة العالمية للأرصاد مسؤوليتنا تكمن في أن نضمن مواكبة الجميع لتقدم الذكاء الاصطناعي". هل يصنع الذكاء الاصطناعي المطر؟ قمة الطقس في الإمارات تستكشف أحدث التقنيات