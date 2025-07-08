الذكاء الاصطناعي يصنع فارقاً: روبوتات تعليمية تعزز أداء الأطفال في دبي بنسبة 8%

توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة مقرها دبي إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تعليم السنوات الأولى من العمر يمكن أن يعزز نتائج التعلم بنسبة ثمانية في المائة في المتوسط.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون في معهد روتشستر للتكنولوجيا (RIT) في دبي، عن التأثيرات الإيجابية لدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات على مستوى المدارس الابتدائية.

وتضمن المشروع استخدام روبوت شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتفاعل مباشرة مع الطلاب، مما أدى إلى تحسن متوسط الأداء الأكاديمي بنسبة ثمانية في المائة مقارنة بالتدريس التقليدي بقيادة الإنسان.

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بقيادة الدكتورة جينان منصف، رئيسة قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في الجامعة، سلط البحث الضوء على إمكانات التخصيص في التدريس الآلي في بيئة تعليمية في العالم الحقيقي.

واستخدم الروبوت، المعروف باسم "دويت" ، خوارزميات تعلم آلي فعّالة وإطار عمل نظام تشغيل الروبوت (ROS) للتنبؤ بمستوى كفاءة الطالب بدقة 100% من خلال مؤشرات مثل درجات الاختبارات، ووقت إنجاز المهام، والتفاعل العاطفي. ثم تمكّن من تعديل التحديات ومواد التعلم ديناميكيًا لتناسب احتياجات كل طالب.

وقالت الدكتورة منصف: "من خلال فحوصات ما بعد التشخيص، وجدنا أن المجموعة التجريبية من الطلاب الذين استخدموا نظام الروبوتات الذكية أظهرت تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بالمجموعة الضابطة. وهذا يُظهر أن هذه الأنظمة تُوفر أداة فعّالة لتحسين الكفاءة وتعزيز نتائج التعليم".

وأضافت: "نهدف إلى تطوير عملنا في مجال التطوير المعرفي لاستكشاف استخدام الروبوتات في مجال الذكاء العاطفي. وسيشمل ذلك استخدام روبوت ذي مظهر بشري، قادر على التفاعل مع الطلاب يوميًا لطرح الأسئلة وجمع البيانات، وفي النهاية تقديم توصيات تُسهم في معالجة مخاوفهم".

الخبراء يحثون على التنفيذ المتوازن

ورحب خبراء التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه النتائج، ودعوا أيضاً إلى التنفيذ المدروس والمتوازن في بيئات التعلم المبكر.

وقالت شفاء يوسف علي، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة آيديا كريت وعضو مجلس إدارة مينالاك: "نعم، بحذر، وفي سياقه". وأضافت: "الأدلة تتزايد. فقد أظهرت دراسات، مثل تلك التي أجرتها جامعة كامبريدج عام ٢٠٢٢، أن الروبوتات القابلة للبرمجة يمكنها دعم مهارات مثل التعاون والتسلسل لدى الأطفال من سن الرابعة، وخاصةً في بيئات المجموعات الموجهة".