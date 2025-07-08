الذكاء الاصطناعي يصنع فارقاً: روبوتات تعليمية تعزز أداء الأطفال في دبي بنسبة 8%

توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة مقرها دبي إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تعليم السنوات الأولى من العمر يمكن أن يعزز نتائج التعلم بنسبة ثمانية في المائة في المتوسط.
وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون في معهد روتشستر للتكنولوجيا (RIT) في دبي، عن التأثيرات الإيجابية لدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات على مستوى المدارس الابتدائية.
وتضمن المشروع استخدام روبوت شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتفاعل مباشرة مع الطلاب، مما أدى إلى تحسن متوسط الأداء الأكاديمي بنسبة ثمانية في المائة مقارنة بالتدريس التقليدي بقيادة الإنسان.
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بقيادة الدكتورة جينان منصف، رئيسة قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في الجامعة، سلط البحث الضوء على إمكانات التخصيص في التدريس الآلي في بيئة تعليمية في العالم الحقيقي.
واستخدم الروبوت، المعروف باسم "دويت" ، خوارزميات تعلم آلي فعّالة وإطار عمل نظام تشغيل الروبوت (ROS) للتنبؤ بمستوى كفاءة الطالب بدقة 100% من خلال مؤشرات مثل درجات الاختبارات، ووقت إنجاز المهام، والتفاعل العاطفي. ثم تمكّن من تعديل التحديات ومواد التعلم ديناميكيًا لتناسب احتياجات كل طالب.
وقالت الدكتورة منصف: "من خلال فحوصات ما بعد التشخيص، وجدنا أن المجموعة التجريبية من الطلاب الذين استخدموا نظام الروبوتات الذكية أظهرت تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بالمجموعة الضابطة. وهذا يُظهر أن هذه الأنظمة تُوفر أداة فعّالة لتحسين الكفاءة وتعزيز نتائج التعليم".
وأضافت: "نهدف إلى تطوير عملنا في مجال التطوير المعرفي لاستكشاف استخدام الروبوتات في مجال الذكاء العاطفي. وسيشمل ذلك استخدام روبوت ذي مظهر بشري، قادر على التفاعل مع الطلاب يوميًا لطرح الأسئلة وجمع البيانات، وفي النهاية تقديم توصيات تُسهم في معالجة مخاوفهم".
ورحب خبراء التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه النتائج، ودعوا أيضاً إلى التنفيذ المدروس والمتوازن في بيئات التعلم المبكر.
وقالت شفاء يوسف علي، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة آيديا كريت وعضو مجلس إدارة مينالاك: "نعم، بحذر، وفي سياقه". وأضافت: "الأدلة تتزايد. فقد أظهرت دراسات، مثل تلك التي أجرتها جامعة كامبريدج عام ٢٠٢٢، أن الروبوتات القابلة للبرمجة يمكنها دعم مهارات مثل التعاون والتسلسل لدى الأطفال من سن الرابعة، وخاصةً في بيئات المجموعات الموجهة".
"وبالمثل، أظهرت الأبحاث التي أجراها مختبر الوسائط التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة تافتس (بيرس، 2018) أن الروبوتات الخالية من الشاشات، مثل KIBO، يمكن أن تُعرّف المتعلمين الصغار على التفكير الحسابي دون إزاحة العناصر الحسية والاجتماعية والإبداعية للتعليم المبكر."
ومع ذلك، أكدت يوسف علي أن مثل هذه التكنولوجيا يجب أن تدعم، وليس أن تحل محل، جوهر التعلم في مرحلة الطفولة.
"لا ينبغي للتكنولوجيا في السنوات المبكرة أن تقود، بل أن تتبع. ينبغي أن تتبع حس الطفل الفطري بالدهشة، وحاجته للحركة، والسؤال، والتواصل. في البيئة المناسبة، ومع تسهيلات مدروسة، يمكن للذكاء الاصطناعي والروبوتات أن يصبحا رفيقين مهمين في تلك الرحلة، ولكن ليسا المحرك الرئيسي".
"يحتاج الأطفال إلى التواصل أكثر من حاجتهم إلى المحتوى. يحتاجون إلى اللعب قبل أن يتعلموا البرمجة. ويحتاجون إلى أن يُنظر إليهم - ليس فقط كمتعلمين مستقبليين أو جيل رقمي، بل كبشر كاملين لهم وتيرتهم الخاصة، وأسئلتهم، وقصصهم الخاصة".
وقالت الدكتورة فاندانا غاندي، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة مركز تدريب المعلمين والحضانة البريطاني أوركارد، إن أكبر سلسلة لمرحلة ما قبل المدرسة في البلاد بدأت بالفعل في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية لدعم أهداف التعلم بطرق مناسبة للتنمية.
"ندعم الابتكار الذي يدعم احتياجات النمو من خلال التكنولوجيا. يضمن منهجنا لمرحلة التعليم المبكر (EYFS) حصول جميع الأطفال على أحدث الأدوات والمنهجيات التكنولوجية المناسبة لأعمارهم، مما يضمن انتقالًا سلسًا إلى المدارس الكبرى. يستخدم المعلمون أدوات ومساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي في التدريس والتقييم وتخطيط المناهج الدراسية ورصد التقدم"، وفقًا لغاندي.
وأشارت إلى أن الحضانات تعمل أيضًا على تقديم ألعاب رقمية تكنولوجية وأجهزة سرد القصص التفاعلية ومحطات التعلم الذكية في جميع فروعها.
وأضافت غاندي: "لقد أظهرت هذه الأدوات بالفعل تأثيرًا إيجابيًا على مدى الانتباه والمشاركة المعرفية - مع الحفاظ على التزام الحضانة بتوفير بيئة قائمة على اللعب وغنية بالحواس".